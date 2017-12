Wydarzenia

2013-06-27 22:12:00

Kaspersky Lab informuje o wprowadzeniu polskiej wersji Kaspersky Security Scan 2.0 – bezpłatnego narzędzia przeznaczonego do sprawdzania stanu bezpieczeństwa komputera. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy obecnie nie korzystają z żadnego programu antywirusowego lub mają wątpliwości odnośnie swojego aktualnego oprogramowania bezpieczeństwa i poszukują „drugiej opinii”. Ponadto, narzędzie to pozwala użytkownikom zapoznać się z czołowymi w branży technologiami bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab. Kaspersky Security Scan jest łatwy w instalacji i użytkowaniu i działa wraz z innymi rozwiązaniami antywirusowymi.

Kaspersky Security Scan to niewielkie narzędzie zoptymalizowane pod kątem szybkiej instalacji bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych i powtórnego uruchamiania systemu. Jest ono kompatybilne z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, dostarczając użytkownikowi „drugą opinię” odnośnie stanu bezpieczeństwa. Od razu po zainstalowaniu Kaspersky Security Scan przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu szkodliwych programów i luk w popularnych programach oraz sprawdza ustawienia bezpieczeństwa systemu Windows. Domyślnie, skanowanie systemu jest wykonywane automatycznie trzy razy w tygodniu, jednak ustawienia te mogą zostać zmodyfikowane przez użytkownika. Istnieje możliwość przeprowadzenia szybkiego lub pełnego skanowania systemu.