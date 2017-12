Wydarzenia

2016-09-26 08:56:00

Dlaczego firmy powinny zastrzegać swoje znaki towarowe, nazwy, wynalazki lub opakowania produktów? Zespół Kancelarii Prawno-Patentowej Rafała Malujdy oraz Teatr Rozmaitości GWITAJCIE przygotował legal show: „IP LEGAL DRAMA”.

W krótkich scenkach teatralnych z udziałem aktorów, uzupełnionych komentarzem prawników, przedstawiają w jaki sposób można skutecznie chronić własność intelektualną w firmie.



Akt I: Ochrona praw własności intelektualnej w branży modowej

Scena I – Kto może być współautorem dzieła?

Scena II – Klient u projektanta – jakie prawa przysługują mu do produktu stworzonego na zamówienie?

Scena III – Przychodzi projektant do domu mody, czyli… jaką zawrzeć umowę?

Scena IV – Czy krawcowa może zastąpić projektanta?

Scena V – Czy projektant może nie przyznać się do swojego dzieła?

Scena VI – GUCCI vs GUCIO – czy polska marka zagraża światowemu potentatowi?

Akt II: Projektanci gry komputerowej przychodzą do Inwestora...

Miejsce spotkania ... Stara Rzeźnia w Szczecinie.