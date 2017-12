Wydarzenia

2013-07-22 16:33:00

Użytkownicy Netia Spotów, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje, mogą teraz w łatwiejszy sposób korzystać z bezpłatnego internetu na całym świecie na swoich urządzeniach mobilnych. W Google Play i AppStore Netia udostępniła specjalne aplikacje na smartfony i tablety, które umożliwiają prostsze i wygodniejsze korzystanie z międzynarodowej sieci darmowych hotspotów Fon.

Fon to największa na świecie, społecznościowa sieć WiFi, licząca ponad 11,6 mln darmowych hotspotów. Każdy z członków społeczności Fon udostępnia niewielką część swojego domowego lub firmowego WiFi, z którego mogą korzystać inni użytkownicy na świecie. W zamian otrzymuje darmowy dostęp WiFi od pozostałych członków społeczności.

W lutym 2012 roku Netia przyłączyła się do sieci Fon, umożliwiając tym samym swoim klientom, którzy korzystają z innowacyjnego urządzenia Netia Spot, dołączenie do międzynarodowej sieci Fon i uzyskanie łatwego i bezpłatnego dostępu do internetu w wielu miejscach na całym świecie. Od teraz, korzystanie z Fon’a jest jeszcze prostsze i przyjemniejsze - dzięki specjalnym aplikacjom na smartfony i tablety udostępnionym przez Netię.

Ponieważ nazwy sieci Fon na świecie są różne i zależne od wytycznych operatora w danym kraju, dlatego Netia - dla wygody członków społeczności Fon - przygotowała polskie aplikacje mobilne "Netia Fon" dla systemu Android i iOS, które umożliwiają wyszukiwanie i automatyczne logowanie się do wszystkich Fon Spotów na świecie.