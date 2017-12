2013-07-02 21:14:00

Dziennik Internautów został patronem medialnym targów Inno-Tech Expo. To 3-dniowe wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli innowacji i nowych technologii. Inteligentne miasta, wirtualizacja, bioinżynieria, druk 3D – tego wszystkiego już w drugiej połowie października będzie można doświadczyć w Kielcach. Będzie to pierwsze w Polsce wydarzenie łączące pod jednym dachem biznes, naukę i inwestycje.

Pierwszy dzień targowy będzie dniem zamkniętym dla zwiedzających - adresowanym przede wszystkim do wystawców, tak aby maksymalnie wykorzystali obecność na tym wydarzeniu pod względem biznesowym. W tym czasie zorganizowany zostanie tzw. Demo Day, w takcie którego obecnie podczas wydarzenia startupy prezentować się będą przed inwestorami. Umożliwi to efektywniejsze nawiązanie relacji, które sprzyjać będą dalszemu rozwojowi projektów.

Drugi i trzeci dzień obfitować będzie w tematyczne konferencje, pokazy i warsztaty przygotowane tak przez organizatorów targów jak i wystawców.

Human Tech - Człowiek a technologie, technologie dla człowieka

Jedną z nich jest konferencja Human Tech - Człowiek a technologie, technologie dla człowieka. Jest ona odpowiedzią na coraz większą dominację wykorzystania technologii we współczesnym świecie. Powszechność wykorzystania wielu nowych rozwiązań sprzyja ratowaniu życia ludzkiego, ułatwia funkcjonowanie po wypadkach, pomaga przy leczeniu.

Dlatego też duży nacisk kładziony będzie na wykorzystanie nowinek technologicznych w medycynie. Ten panel zakłada takie obszary tematyczne jak biotechnologie i wykorzystanie urządzeń mobilnych i aplikacji w zakresie ratowania życia czy przybliżenie rozwoju telemedycyny. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z zagadnieniem wykorzystania telepatii w technologii oraz zastosowanie technologii sterowania myślami w codziennym życiu. Nie zabraknie też rozmów o osobach, którym nieraz najtrudniej jest odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie, czyli seniorów.

Kolejny z paneli poruszać będzie takie tematy jak wykorzystanie nowych technologii w edukacji i czasie wolnym. Prelegenci mówić będą o e-learningu i możliwości wykorzystania postępu technologicznego w szkołach, jak można uatrakcyjnić zwiedzanie muzeów czy uprawianie sportu.

Podczas wydarzenia poruszona zostanie także tematyka druku 3D i przyszłości tej technologii w codziennym życiu. Technologia powoduje, że możemy w lepszy i szybszy sposób monitorować postępy w nauce, poznawać ciekawostki na przykład z historii w dogodniejszy i bardziej efektowny sposób. Coraz mniej dziwi też fakt, że każdy z nas już niebawem będzie mógł wydrukować sobie dowolny przedmiot.

Biz Tech - Biznes w technologiach, technologia w biznesie

Kolejna z konferencji Biz Tech - Biznes w technologiach, technologia w biznesie służyć ma prezentowaniu nowych możliwości rozwoju biznesu, nowym wdrożeniom i ich skalowalności. Biznes już praktycznie nie może się obyć bez technologii. Pęd życia, szybko zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że technologia pomaga w koordynacji niektórych zadań, umożliwia automatyzację pewnych czynności, a co za tym zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy. Powstają też nowe możliwości rozwoju biznesu, dotychczas niezagospodarowane, a będące rezultatem rozwoju technologii.

W ramach tego wydarzenia planowane są takie tematy, jak wpływ innowacji w IT na konkurencyjność w biznesie - narzędzia analityczne i big data. Współpraca biznesu z ośrodkami badawczymi na uczelniach i wykorzystanie ich potencjału i rozwiązań w praktyce.

Nie zabraknie także tematów z obszaru smart cities, smart homes, smart cars. Dyskusje toczyć się będą o grach przyszłości, czyli o tym jak będzie wyglądal wirtualny świat 5D bez konsoli, komputerów, tabletów - czy przenikną do codziennego życia wspomagając naszą efektywność? Rozmawiać też będziemy o tym, czy zegarki i okulary wyprą smartfony - komunikacja, a urządzenia przyszłości oraz jak wyglądają innowacje w branży energetycznej i jakie one mają przełożenie na ekologia.

Na zakończenie drugiego dnia targów Inno-Tech Expo odbędzie się barcamp KielceCom Future Tech, gdzie zaproszeni prelegenci opowiadać będą o technologiach przyszłości. Wystąpienia stanowić mają dodatkową platformę wymiany wiedzy i opinii w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego. Nieformalna atmosfera spotkań charakterystycznych przede wszystkich dla branży IT, ma dodatkowo umożliwiać nawiązywanie relacji biznesowych.

