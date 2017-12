Wydarzenia

2013-07-26 23:44:00

Firma Sharp poinformowała o rozpoczęciu współpracy z firmą Technology for the Future (TFF S.A.) w dziedzinie LED Lighting. Firma TFF S.A. została jedynym dystrybutorem oświetlenia zewnętrznego LED firmy Sharp w Polsce.

„Widzimy duży potencjał w kategorii oświetlenia LED. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy z maja 2012 r. udział technologii LED w rynku rośnie w coraz szybszym tempie - przewiduje się, że do roku 2020 zwiększy się on o 60%, dając zatrudnienie ok. 60 milionom osób na całym świecie*. Jednoznacznie wskazuje to, że także Europa Centralna i Wschodnia, w tym Polska stają się doskonałym rynkiem rozwoju dla tej kategorii produktowej. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości w dziedzinie LED Lighting, zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą TFF S.A.. Doświadczenie naszego Partnera oraz dotychczasowa współpraca dają nam pewność, że wspólnie uda się nam odnieść sukces także w tej materii” – powiedział Jacek Klekowski, President Sharp Electronics Eastern Europe.



Doświadczenie firmy Sharp w dziedzinie LED sięga lat sześćdziesiątych, rozpoczęto wówczas intensywne prace badawcze nad tą technologią. Masową produkcję diod LED Sharp uruchomił w 1972 roku. W następnych latach stopniowo udoskonalano kolejne produkty. Znalazły one zastosowanie przede wszystkim w telewizorach Sharp oraz jako podzespoły w pozostałych urządzeniach marki oraz innych producentów elektroniki. W 2008 roku Sharp wprowadził do sprzedaży swoje pierwsze produkty z kategorii oświetlenia LED. Dziś w ofercie firmy znajduje się szereg produktów LED Lighting, tak do wnętrz, jak i zastosowań przemysłowych, czy instalacji ulicznych. Oświetlenie LED Sharp oferowane jest zwłaszcza w Japonii i USA. Od 2013 roku produkty oświetlenia ulicznego LED Sharp dostępne będą także w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce za ich sprzedaż odpowiedzialna będzie firma TFF S.A.

„Firma TFF S.A. (dawniej TORELL S.A.) to wieloletni partner biznesowy firmy Sharp. Od kilkunastu lat wspieramy naszego japońskiego partnera w rozwoju kategorii produktowych skierowanych dla biznesu, m.in. urządzeń wielofunkcyjnych. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy propozycję kooperacji w zakresie oświetlenia LED. Potencjał rynkowy jest ogromny. Dołożymy wszelkich starań, by go wykorzystać. Naszą współpracę zaczynamy od oświetlenia ulicznego, nie wykluczamy jednak poszerzenia portfolio o kolejne produkty z kategorii LED Lighting od Sharp” – powiedział Stanisław Fiedur, Prezes TFF S.A.

Za stosowaniem oświetlenia LED w miejsce konwencjonalnych opraw przemawia szereg argumentów. Jednym z najważniejszych, zwłaszcza z perspektywy firmy Sharp, dla której ekologia to priorytet, jest jego energooszczędność, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz brak zastosowania substancjiniebezpiecznych dla środowiska. Połączenie powyższych zalet technologii LED z wysoką trwałością opraw gwarantuje szybki okres zwrotu z inwestycji.

*Raport „Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy”, Międzynarodowa Organizacja Pracy, maj 2012r.