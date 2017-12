Wydarzenia

2013-06-28 20:15:00

System zapewnia super płynny obraz w rozdzielczości 1080p z częstotliwością 60 klatek na sekundę, który jest obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dostępnym na rynku. HUAWEI TP3106 oferuje jakość obrazu na każdym etapie wideokonferencji, od jego rejestracji, poprzez przetwarzanie, przesyłanie, aż do wyświetlenia. Umożliwia przesyłanie równocześnie dwóch strumieni audio–wideo w jakości Full HD - obrazu z kamery i prezentacji z komputera. Sześć mikrofonów i szerokopasmowy dźwięk AAC - LD zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas wideokonferencji. Niskie zapotrzebowanie na pasmo sieciowe jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii VME (Video Motion Enhancement) i H.264 HP.

Podczas wideokonferencji użytkownicy TP 3106 korzystają nie z pilota, ale z dotykowego tabletu z czytelnymi ikonami ułatwiającymi dostęp do każdej funkcji. W ten sposób można zaplanować wideokonferencję i kontrolować niemal każdy jej szczegół. Dodatkowo zarządzać przebiegiem wideokonferencji można przez przeglądarkę WWW.

System HUAWEI TP3106 oparty jest na standardach komunikacyjnych. Wspiera go protokół szyfrowania H.235. Dostęp do konfiguracji urządzenia i ustawień systemowych chroniony jest hasłem administratora, co daje wysoki poziom bezpieczeństwa wideokonferencji.

Jeżeli w czasie posiedzenia nastąpi utrata pakietów spowodowana zajętością łącza, dzięki technologiom SEC (Super Error Concealment) i IRC (Intelligent Rate Control) urządzenie dopasuje się do zmieniających się parametrów transmisji i zapewni najlepszą możliwą jakość przekazu

w danym momencie.

