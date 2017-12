Wydarzenia

2014-09-04 07:39:00

HEUTHES obchodzi dwudziestopięciolecie rozpoczęcia działalności. Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był język opisu informacji wraz z kompilatorem i przeglądarką HEUTHES, który można określić mianem protoplasty języków SGML i HTML. Od tego rozwiązania pochodzi nazwa firmy. Wzięła się ona od dwóch greckich słów heuristics i thesaurus, co oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów.

Firma została założona jako spółka z o.o. 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego jest znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a także zaawansowanych aplikacji klasy ERP. Systemy firmy pracują od 25 lat w PEKAO SA oraz w bankach SGB-BANK SA, DNB Bank Polska SA, SK Bank i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu przedsiębiorstwach sektora MSP.

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku, ponad dwadzieścia dwa lata temu i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników PEKAO SA. Tak długi okres użytkowania wiąże się z implementacją w systemie najważniejszej technologii firmy - KOBADIBUS (ang. Knowledge Base Driven Banking System - Sterowany Bazą Wiedzy System Bankowy) dzięki której możliwe jest swobodne definiowanie produktów bankowych oraz łączenie ich z zasadami działania i księgowania. Dzięki niej bank samodzielnie przygotowywał i zaoferował klientom tysiące produktów bankowych z niewielkim udziałem producenta oprogramowania.

Więcej o historii firmy można przeczytać pod adresem www.isof.pl/muzeum w wirtualnym muzeum. Prezentuje ono historię firmy i przedmioty wykorzystywane w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Wiele z nich, zwłaszcza wśród młodszych zwiedzających przyzwyczajonych do obecnych rozwiązań, może budzić zdziwienie i zaskoczenie. Przykładem może tu być "pierwszy telefon komórkowy w HEUTHES", firmy Nokia, który 25 lata temu ważył około 2 kg i miał długość 30 cm.

"Kiedy powstała firma nie było jeszcze Internetu i do dystrybucji oprogramowania wykorzystywano BBS, modemy oraz linie telefoniczne. W taki sposób pracowało się 25 lat temu przed upowszechnieniem sieci. Dzisiaj HEUTHES tworzy najbardziej zaawansowane technologie i aplikacje internetowe" – powiedział Wojciech Grzybek, prezes firmy.

