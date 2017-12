Wydarzenia

2013-06-27 20:42:00

Grupa Allegro-GG zajęła wysokie, 2. miejsce w najnowszym badaniu popularności witryn i aplikacji Megapanel, prowadzonym przez PBI/Gemius, ustępując jedynie Grupie Google i zostając tym samym największym podmiotem, którego dane są objęte audytem

Kwietniowe wyniki badania Megapanel to pierwszy ranking zrealizowany według nowych zasad grupowania witryn i aplikacji. Grupa Allegro-GG osiągnęła w nim zasięg 81,4% docierając do 16,6 mln polskich internautów („Real Users”), ustępując jedynie Grupie Google, wyprzedzając trzeciego w kolejności Facebook’a o prawie 2 miliony użytkowników i wyraźnie dystansując grupy lokalnych portali horyzontalnych.

Grupa Allegro-GG to największa obecnie audytowana grupa internetowa w Polsce – wynika z badania. W kategorii „Użytkownicy i uruchomione aplikacje” zasięg grupy to aż 84,1% ze stratą do lidera, którego dane nie są potwierdzone audytem, na poziomie około miliona.

- „Od momentu poszerzenia składu akcjonariatu PBI z zadowoleniem obserwujemy zmiany jakie zachodzą w metodologii badania. To dzięki nim otrzymaliśmy nareszcie potwierdzenie w liczbach wiodącej roli Grupy Allegro na rodzimym rynku” – powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes GG Network SA należącej do Grupy Allegro. - „Głęboko wierzymy, że już wkrótce uda się oczyścić badanie z ostatnich zaszłości i wprowadzić dalsze udoskonalenia, tak aby Megapanel prezentował jak najdokładniej rzeczywisty układ sił w polskim Internecie.”

Od 2011 roku Grupa Allegro i GG Network posiadają wspólne Biuro Reklamy oferujące innowacyjne i skuteczne produkty reklamowe oparte o aktywa obydwu należących do koncernu Naspers spółek. W kwietniu bieżącego roku Grupa Allegro została formalnym właścicielem GG Network. Powierzchnia reklamowa liczona liczbą odsłon, jaką dysponuje Biuro Reklamy Allegro-GG jest największa na polskim rynku i wynosi 4,4 miliarda – prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku kolejnej w rankingu Grupy Onet.

źródło: Megapanel PBI/Gemius