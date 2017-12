Wydarzenia

2013-09-05 16:03:00

< wróć do listy

Fonepad 7 to nowy, siedmiocalowy tablet z systemem Android, który posiada funkcję wykonywania połączeń telefonicznych. Urządzenie przypadnie do gustu użytkownikom, którzy potrzebują smartfonu z dużym ekranem tabletowym. Obudowa tabletu została wykonana z antypoślizgowego tworzywa. Urządzenie wyposażono w antenę zapewniającą szybszy transfer danych w sieci HSPA+ 3G, z prędkością ściągania dochodzącą nawet do 42Mbit/s.





Fonepad 7 posiada procesor Intel® Atom™ Z2560 z technologią Hyper-Threading, zapewniający płynny multitasking podczas pracy w systemie Android 4.2. 7-calowy ekran o rozdzielczości 1280x800 w technologii IPS oferuje szerokie kąty widzenia i świetną widoczność w świetle dziennym, natomiast układ audio ASUS SonicMaster gwarantuje wysoką jakość dźwięku emitowanego przez dwa głośniki umieszczone z przodu urządzenia.

Przy grubości zaledwie 10,5 mm i niewielkiej wadze wynoszącej 340 g, ASUS Fonepad 7 (ME372CG) jest bardzo poręcznym urządzeniem, które doskonale nadaje się do mobilnej rozrywki. Jednym z wprowadzonych ulepszeń jest specjalna warstwa chroniąca ekran, która zapobiega powstawaniu smug i odcisków palców. Funkcja bezprzewodowego streamingu Miracast przesyła sygnał wideo do kompatybilnych telewizorów HD, pozwalając cieszyć się filmami na dużym ekranie.