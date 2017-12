Wydarzenia

2014-12-04 12:13:00

< wróć do listy

Pora zachęcić wszystkich do popierania pomysłu powrotu chemi i fizyki w normalnej formie tzn. z doświadczeniami na lekacjach, do szkół i nawet do przedszkoli ... to pionierski eksperyment w skali Polski i zaczął się w Szczecinie ...

2.12 prezentowano jak ciekawe doświadczenia można przygotować dla maluchów z fizyki ... a 9.12 będzie chemia ... doskonały pomysł ... jednak multimedia nie załatwią wszystkiego ... a trochę "wybuchów" zawsze przyciągnie uwagę uczniów ...

Szczegóły w Portalu Edukacyjnym