Wydarzenia

2013-09-05

FireEye Inc poinformowała o wprowadzeniu na rynek platformy Oculus zapewniającej globalną, ciągłą ochronę w czasie rzeczywistym. Firma połączyła siłę ludzi, narzędzi i zdobytej wiedzy w celu dostarczenia produktu, który uważa za najlepszy na świecie system obrony przeciwko celowanym cyberatakom nowej generacji.

„W obecnym świecie cyberataków nie istnieją granice, ani strefy czasowe. Klienci potrzebują ochrony o każdej porze i w każdym miejscu świata” – powiedział CEO FireEye, David DeWalt – „Wraz z wprowadzeniem platformy Oculus, FireEye zmienia oblicze bezpieczeństwa pomagając organizacjom zwalczać i skutecznie chronić się przed groźbą cyberprzestępczości i szpiegostwa. Oculus udostępnia organizacjom każdej wielkości globalną platformę do ciągłej ochrony w czasie rzeczywistym, pomagającą chronić marki, własność intelektualną oraz dane. Wraz z wprowadzeniem platformy Oculus FireEye oferuje wszystko, czego oczekiwali nasi klienci: wyjątkowe połączenie technologii maszyn wirtualnych, analizę Big Data oraz wsparcie na całym świecie dostępne przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu”.

Platforma Oculus obejmuje komponenty:

do zapobiegania zagrożeniom dedykowana do ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami nowej generacji. Platforma bazuje na opatentowanym silniku Multi-Vector Virtual ExecutionTM(MVX), odpowiadającym za analizę bez wykorzystywania sygnatur, w oparciu o opatentowaną technologię wirtualizacji dedykowaną do zadań związanych z bezpieczeństwem . Silnik VMX zaprojektowano w celu zapewnienia skalowalnej, precyzyjnej i dostępnej na czas ochrony przed najważniejszymi zagrożeniami takimi, jak ataki przeprowadzane za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, czy plików. Dodatkowo, aby zapobiec rosnącemu zagrożeniu ze strony szkodliwych aplikacji mobilnych,

Dynamic Threat IntelligenceTM (DTI): globalne wdrożenia FireEye pozwalają na tworzenie bogatej bazy informacji o zagrożeniach. Klienci FireEye są chronieni dzięki cogodzinnym aktualizacjom dotyczącym zagrożeń ze strony grup cyberprzestępczych, czy poszczególnych państw. Usługa DTI wykorzystuje następujące funkcje i rozwiązania:

analiza wielkich zbiorów danych: dzięki agregowaniu i analizowaniu danych z ataków niemal w czasie rzeczywistym, FireEye jest w stanie rozpoznać wzorce ataków o zasięgu globalnym i precyzyjnie określić ich możliwe i faktyczne cele zapewniając klientom niezbędny system wczesnego ostrzegania.

APT Discovery Center kataloguje i analizuje aktualne i historyczne ataki APT. Ataki te są charakteryzowane przez ich „odcisk palca” (sygnaturę), branżę, w którą uderzają, region i cel. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa, organy ścigania i instytucje państwowe mogą skuteczniej poprawiać zabezpieczenia.