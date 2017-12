Wydarzenia

2013-10-23 22:30:00

< wróć do listy

Telefony, zegarki, bransoletki, okulary, a nawet soczewki kontaktowe – to przedmioty, które umożliwiają nam stały dostęp do Internetu, albo wkrótce zaczną to robić. O tym, jaki wpływ będzie miał postęp technologiczny m.in. na rozwój e-handlu rozmawiają eksperci z całego świata podczas E-nnovation. Dowiemy się czy ich zdaniem możliwe jest, by kuriera w przyszłości zastąpił latający dron, a banknoty i monety pieniądz elektroniczny.



Jak będzie wyglądał handel w Internecie za pięć lat? Czy da się w przyszłości wyeliminować gotówkę? Jaką rolę będzie pełnił telefon? Czy możliwe będzie zastosowanie dronów w codziennym życiu? Jak wykorzystanie big data wpłynie na to, co i gdzie będziemy kupowali? Rozmowy na takie tematy toczyć się będą 24-25 października wśród 22 prelegentów i ponad 300 uczestników konferencji

E-nnovation.

W gronie znamienitych gości, którzy odwiedzą przy tej okazji Poznań znaleźli się m.in.: propagator bezzałogowych statków powietrznych – Chris Anderson, czołowy futurysta Europy – Patrick Dixon, naukowiec-celebryta – prof. fizyki Michio Kaku, futurysta, wizjoner i doradca biznesowy – James Canton, a także wielu innych, których sylwetki przedstawiono na stronie konferencji.



Opowieści o dronach…

Większości ludzi słowo „dron” przywołuje na myśl obrazy rodem z pola walki, albo filmów science fiction. Tymczasem okazuje się, że mogą one być wykorzystywane także w sposób bardziej przyjazny człowiekowi. Drony znajdują zastosowanie np. w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także służą do nagrywania filmów i zapisu wydarzeń sportowych. Drony produkowane na użytek zwykłych ludzi kosztują już nawet mniej, niż 1 tys. dolarów i nie wymagają dużej wiedzy technicznej, by się nimi sprawnie posługiwać.

Chris Anderson, jeden z głównych prelegentów E-nnovation, jest pionierem w produkcji dronów dla entuzjastów technologii. Teraz planuje skupić się na komercyjnym zastosowaniu swoich bezzałogowych pojazdów latających. Podczas E-nnovation twórca koncepcji długiego ogona opowie jak nowe technologie wytwarzania produktów cyfrowych, takie jak druk 3D, zmieniają podejście do ich projektowania i produkowania, znacznie obniżając bariery wejścia na rynek. Zaprezentuje potencjał, jaki niosą ze sobą drony w okresie najbliższych dziesięciu lat oraz to, jak stare techniki produkcji i obecnie działające przedsiębiorstwa mogą dołączyć do tej cyfrowej rewolucji.

… i innych cyfrowych trendach

Już od czterech lat są takie dwa dni w październiku, kiedy o swoich inspiracjach, sukcesach, a także aktualnych trendach i przyszłości rozmawiają w Poznaniu najważniejsze osoby związane z biznesem internetowym i nowymi technologiami. W tym roku po raz pierwszy uzupełnieniem tej debaty będzie raport A wave of digital change: Trends in digital przygotowany przez firmę doradczą Deloitte oraz organizatorów E-nnovation – Grupę Allegro i PayU SA.

W publikacji omówione zostały globalne trendy w obszarach takich jak handel internetowy, płatności, technologie mobilne, big data, cloud computing, social media czy user experience. Raport będzie udostępniony do pobrania pierwszego dnia konferencji (24.10) na stronie www.blog.allegrogroup.com. Z kluczowymi wnioskami z raportu będzie można zapoznać się także oglądając transmisję z konferencji odbywającą się na stronie E-nnovation na Facebooku.