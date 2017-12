Wydarzenia

2014-04-22 20:09:00

< wróć do listy

Okulografia - według Wikipedii, technika umożliwiająca rejestrację aktywności wzrokowej człowieka począwszy od zwykłej bezpośredniej obserwacji poprzez inwazyjne metody mechaniczne a skończywszy na badaniu różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy dwiema stronami gałki ocznej.

Na WI ZUT to urządzenie zostało opracowane za kilkadziesiąt euro i wzbudziło zainteresowanie na Cebicie 2012.

You must install Adobe Flash to view this content.