Wydarzenia

2013-08-16

eurobank z sukcesem zakończył projekt wdrożenia bankowości mobilnej na telefony i tablety z systemem iOS i Android. Nowa aplikacja – eurobank mobile, prócz użytecznej funkcjonalności, posiada również niestandardowe rozwiązania.

Intuicyjna nawigacja - szybkie działanie

Dzięki eurobank mobile klient może zarządzać swoim kontem i wykonywać najważniejszych operacje o każdej porze dnia i w dowolnym miejscu, bez względu na kraj i warunki, w których aktualnie przebywa - wystarczy dostęp do Internetu. Aplikację wyróżnia prosta i czysta grafika oraz użyteczna i intuicyjna nawigacja. Naszym założeniem była prostota i minimalizm interfejsu. Z konta w telefonie korzysta się w różnych sytuacjach, często w pośpiechu, w podróży, w środkach komunikacji miejskiej, dlatego niezbędna jest wygoda i użyteczność. Chcieliśmy, aby klient szybko i intuicyjnie poruszał się po aplikacji – mówi Wojciech Mikołajczyk, Product Manager Euro Bank S.A.

Aplikacja udostępnia szeroki zakres funkcjonalności. Klient może sprawdzić stan konta i rachunku oszczędnościowego, wykonać przelewy dowolne i zdefiniowane, a także łatwo wysłać swój numer konta w treści emaila bądź smsa – do osób znajdujących się na liście kontaktów w jego książce telefonicznej/skrzynce mailowej. W przypadku posiadania kredytów gotówkowych lub ratalnych przez klienta, aplikacja wyświetla aktualny harmonogram spłaty rat, co może być przydatne przy terminowym spłacaniu zobowiązań. Klient widzi również informacje o swoich kartach debetowych i kredytowych, może również założyć lokatę (z pomocą kalkulatora oprocentowania) lub rachunek oszczędnościowy. Aplikacja pozwala na szybki kontakt z bankiem, zastrzeżenie karty lub dowodu osobistego, doładowanie dowolnego numeru telefonu, znalezienie najbliższej placówki, bankomatu lub wpłatomatu eurobanku, a nawet wyświetlenie profilu banku w wybranym portalu społecznościowym.

Nietypowe rozwiązania

Historia operacji na rachunkach przedstawiona jest za pomocą osi czasu. To rozwiązanie w łatwy sposób wizualizuje klientowi stan jego konta oraz etapy poszczególnych transakcji. Każdą z nich można dodatkowo „rozwinąć” w celu poznania szczegółów operacji. Kwoty są ułożone chronologiczne i oznaczone kolorami, odpowiadają im również poszczególne strony osi.

Dodatkowo na telefony z systemem Android przygotowany został wskaźnik salda w formie wigdeta. Umożliwia on łatwy i szybki dostęp do informacji o posiadanych środkach na wybranym rachunku bez konieczności logowania się do aplikacji. Może to być forma graficzna lub kwotowa. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość podglądu dodatkowo kwot 3 ostatnich transakcji na wybranym koncie.

Bezpieczeństwo

W trakcie aktywacji aplikacji klient podaje swój identyfikator do usługi bankowości elektronicznejeurobanku oraz kod aktywacyjny do TokenaGSM, który można uzyskać w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości telefonicznej. Następnie klient definiuje kod PIN (od 4 do 8 cyfr), który jest wykorzystywany do odblokowania TokenaGSM.

Aplikacja jest zintegrowana z TokenemGSM, którego wskazania są wykorzystywane do logowania i autoryzacji operacji, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wskazania są generowane w tle i za każdym razem weryfikowane przez bank. Jeżeli kod wygenerowany przez TokenGSM jest nieprawidłowy, zalogowanie się lub autoryzacja operacji nie jest możliwa. Po trzech z rzędu błędnych próbach logowania lub autoryzacji dostęp do aplikacji eurobank mobile i serwisu eurobank online zostanie zablokowany.

Kod PIN i wskazanie tokenaGSM znajdują się w pamięci urządzenia tylko na czas logowania lub autoryzacji transakcji, dlatego podanie kodu PIN jest wymagane przy takich operacjach jak na przykład wykonywanie przelewów.

Integracja z TokenemGSM to innowacyjne rozwiązanie. Bezpieczne i wygodne – nie ma potrzeby ręcznego przepisywania kodów wygenerowanych przez TokenGSM, jak w przypadku kodów SMS, nie trzeba więc wychodzić z aplikacji, aby zatwierdzić np. przelew.

Bezpieczeństwo korzystania z aplikacji mobilnej zwiększają ponadto osobne limity: limit pojedynczej transakcji i limit dzienny. Limity te dotyczą transakcji obciążających konto, czyli przelewów. Ponadto są one niezależne od limitów operacji w serwisie eurobank online.