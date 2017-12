Wydarzenia

2013-07-03 10:43:00

Ericsson, jeden z największych na świecie dostawców technologii i usług telekomunikacyjnych, poinformował o zamiarze przejęcia firmy Red Bee Media — lidera wśród dostawców usług medialnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii — od podmiotu kontrolowanego przez spółkę Macquarie Advanced Investment Partners L.P.

Przejęcie to, które wymaga jeszcze uzyskania zezwoleń odpowiednich władz, stanowi część strategii firmy Ericsson zakładającej rozwój w segmencie usług nadawczych. W ramach przejęcia Ericsson wykorzysta swoje najwyższej jakości technologie i usługi do pomocy nadawcom i właścicielom treści w zapewnieniu konwergencji usług wideo i usług mobilnych. Firma zyska 1 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak również urządzenia do świadczenia usług medialnych i prowadzenia działalności operacyjnej w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Australii. Pozwoli to jeszcze bardziej wzmocnić ofertę usług nadawczych firmy Ericsson, która została utworzona w 2007 r. i rozszerzona w 2012 r. przez przejęcie działu usług nadawczych firmy Technicolor.

Dzięki przejęciu 1 240 pracowników Red Bee Media w Wielkiej Brytanii liczba pracowników w brytyjskim oddziale firmy wzrośnie do około 4 000, z czego ponad jedna trzecia będzie pracować w dziale usług medialnych. Dzięki temu oddział brytyjski stanie się centrum usług medialnych firmy Ericsson.

Firma Red Bee Media powstała w 2005 r. i od tego czasu zdobyła pozycję silnego i zróżnicowanego przedsiębiorstwa z rosnącą bazą klientów na całym świecie. Świadczy ona szeroką gamę usług medialnych dla największych nadawców i platform szerokopasmowych: od zarządzania zasobami medialnymi, przez usługi związane z emisją i cyfrową transmisją wideo, do usług dostępu w wielu językach oraz usług kreatywnych. Firma Red Bee Media, znana z wysokiej jakości usług związanych z emisją, jest również największym w Europie dostawcą metadanych — co roku dostarcza ponad 100 000 godzin napisów dla największych nadawców.

Branża telewizyjna i medialna przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany wynikające z dużego zapotrzebowania klientów na bogatą i interakcyjną rozrywkę dostępną w każdym miejscu i czasie. Konwergencja technologii telekomunikacyjnych, szerokopasmowych i medialnych oraz wykorzystanie sieci IP i sieci mobilnych do dostarczania takich usług zapewnia usługodawcom nowe możliwości.

„Ericsson wprowadza istotne zmiany w swoim przedsiębiorstwie, potwierdzając swoje zaangażowanie w usługi telewizyjne i nadawcze oraz kontynuując strategię rozpoczętą w 2007 r.” — powiedział Magnus Mandersson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor działu usług globalnych w firmie Ericsson. „Zapewniamy nadawcom korzyści dzięki zwiększeniu dostępu do treści cyfrowych, co umożliwia czerpanie większych zysków z treści telewizyjnych. Ilość treści wideo przesyłanych w sieciach mobilnych znacznie wzrasta, a firma Ericsson jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno nadawców, jak i operatorów telekomunikacyjnych dzięki swojej wiedzy technicznej i możliwościom w zakresie świadczenia usług”.

