Wydarzenia

2013-09-29 19:06:00

< wróć do listy

Jaką rolę w strategii energetycznej Polski i Unii Europejskiej ma odgrywać energia geotermalna, jak rozwijają się w naszym kraju projekty ją wykorzystujące – o tym m.in. dyskutować będą goście IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Uczestnicy sesji terenowej zwiedzą też kompleks Terma Białka, jednego z partnerów kongresu.





Czwarta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października 2013 roku w Zakopanem. Wybór zimowej stolicy Polski nie jest przypadkowy: to właśnie na Podhalu już w XIX wieku interesowano się problematyką wykorzystania źródeł geotermalnych, a cieplice na Jaszczurówce koło Zakopanego cieszyły się wśród mieszkańców i turystów dużym powodzeniem. I to również tutaj powstał pierwszy w naszym kraju zakład geotermalny, o przełomowym znaczeniu dla polskiej geotermii. Już ponad 1600 odbiorców korzysta tu z geotermalnej sieci centralnego ogrzewania.

W ramach trzydniowego zjazdu uczestnicy – naukowcy i praktycy działający w branży geotermalnej, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz inwestorzy – będą rozmawiali m.in. o dotychczasowym rozwoju geotermii w Polsce, realizowanych i przyszłych projektach wykorzystania wód i energii geotermalnej oraz wiążących się z tym uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych. Będzie można także posłuchać o roli energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju i strategiach energetycznych Polski i Unii Europejskiej.

Jednym z partnerów kongresu jest Terma Białka - Dla chętnych organizatorzy przewidzieli również ciekawą sesję terenową. Jej uczestnicy obejrzą zarówno ciepłownię Geotermii Podhalańskiej w Bańskiej Niżnej, jak i nasz kompleks, wykorzystujący wody termalne do ogrzewania obiektu oraz w basenach termalnych – mówi Paweł Pyż, dyrektor Termy Białka. – Udostępnimy im do zwiedzania pomieszczenia technologiczne i zaprosimy do kąpieli w ciepłych źródłach.

Organizatorami kongresu są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PEC Geotermia Podhalańska SA, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej oraz redakcja czasopisma GLOBEnergia Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii. Poprzednie jego edycje odbyły się w Radziejowicach (2007 r.), Bukowinie Tatrzańskiej (2009 r.) i Lądku Zdroju (2011 r.).