Wydarzenia

2013-08-08 12:00:00

eBay specjalnie dla swoich konsumentów odświeżył stronę eBay.pl. Nowa wersja eBay jest nowocześniejsza, ciekawsza wizualnie, ale przede wszystkim dostosowana do indywidualnych potrzeb. Każdy użytkownik serwisu może stworzyć wyszukiwarkę dostosowaną do własnych upodobań i pragnień. Przez zaledwie jedno kliknięcie użytkownik zobaczy interesujące go przedmioty, a co więcej będzie odkrywał nowe, przy każdej kolejnej wizycie.





Spersonalizowane zakupy stały się rzeczywistością dzięki nowej odslonie serwisu. Obecnie kupujący chcą decydować i mieć dużo możliwości wyboru, potrzebują szybkości i wygody. eBay zdecydował się pomóc swoim użytkownikom i umożliwił im dokonywanie błyskawicznych i udanych zakupów. Serwis eBay stał się również źródłem inspiracji dla kupujących, oferując im selekcję zakładek, które jednocześnie są nieustannie aktualizowane.

Zakupy bez ograniczeń są wygodne i łatwe. Użytkownicy eBay otrzymują o wiele więcej – mogą stworzyć własny profil w zależności od swoich zainteresowań i sami organizować zakupy. Klienci nie muszą opuszczać domu, by kupić najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ wszystko jest w jednym miejscu, a co więcej strona jest na bieżąco aktualizowana.