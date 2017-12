Wydarzenia

2013-07-01 21:35:00

Najnowsze wdrożenie w serwisie transakcyjnym nowego mBanku znacznie ułatwi korzystanie z bankowości elektronicznej. Klienci w każdej chwili, przez 24 h na dobę, będą mogli uzyskać wsparcie konsultanta online – zarówno przy zakupie nowych produktów, jak i w trakcie codziennych operacji bankowych, których realizacja możliwa jest po identyfikacji użytkownika w systemie.

Dodatkowo klienci zamożni, korzystający z Oferty Premium mBanku, będą mogli połączyć się z przypisanym do ich obsługi indywidualnym ekspertem.

Wirtualna placówka, dostępna z poziomu serwisu transakcyjnego, integruje dotychczasowe kanały dostępu – czyli telefoniczną mLinię (nadal dostępną przez 24 h pod numerem telefonu: 801 300 800), klasyczną placówkę bankową (oddziały MultiBanku) oraz czat informacyjny w formie tekstowej.

Przewagą tego rozwiązania – szczególnie w stosunku do rozmowy telefonicznej – jest możliwość prezentacji materiałów multimedialnych wprost na ekranie klienta. Konsultant będzie mógł więc „współdzielić” ekran z klientem, prezentując szczegóły oferty banku, wyświetlając dokumenty, formularze czy wnioski, które w trakcie połączenia będzie można wspólnie wypełnić.

– Większość skutecznej komunikacji międzyludzkiej jest niewerbalna i jest oparta o zmysł wzroku (wg badań, nawet 55 proc.). Opierając się na tej wiedzy, zdecydowaliśmy, że chcemy dać naszym klientom możliwość kontaktu wzrokowego z doradcą i pracy nad dokumentem bez konieczności wysyłania ich do placówki. Budowaliśmy ten projekt, pamiętając o oczekiwaniach naszych klientów dotyczących wygodnego i szybkiego kontaktu z ekspertami banku, realizowanego w formie znacznie lepiej pasującej do standardów współczesnego internetu, a więc online oraz o każdej porze dnia i nocy. Nasze wdrożenie w pełni spełnia te oczekiwania, będąc jednocześnie dopełnieniem pierwszej fazy projektu nowego serwisu transakcyjnego mBanku – mówi Michał Panowicz, szef projektu nowego mBanku.

W trakcie rozmowy video z konsultantem mBanku, istnieje możliwość przekazywania obrazu z kamery internetowej klienta, dzięki czemu obie strony mogą się widzieć. Co ważne, domyślnie jednak kamera użytkownika pozostaje wyłączona, by mógł on świadomie zdecydować, czy i kiedy przekazać do banku obraz ze swojej kamery. Alternatywą dla tego rozwiązania jest połączenie głosowe z mBankiem (audio), realizowane w ramach usługi eksperta on-line. W wirtualnej placówce rozmowy można też prowadzić w formie czatu, gdzie pracownik banku także ma możliwość przekazywania informacje o ofercie, a także produktach i usługach posiadanych przez klienta (np. saldo rachunku).

Korzystanie z rozmów video i audio nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, by komputer był wyposażony w kamerę internetową, mikrofon oraz głośnik lub słuchawki, a także standardową wtyczkę w przeglądarce – Microsoft Silverlight.

Wszystkie informacje na temat oferty i zasad działania serwisu dostępne są na stronach www.mBank.pl.