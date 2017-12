Wydarzenia

2013-07-03 14:22:00

< wróć do listy

E-akademia fotografii to kurs kompleksowy. Jego ukończenie pozwoli każdemu, nawet początkującemu adeptowi trudnej sztuki fotografii zyskać wiedzę, z którą swobodnie będzie mógł rozwijać dalej swoje praktyczne umiejętności w sposób świadomy i technicznie coraz lepszy.



Ten e-kurs różni się od innych wieloma elementami. Po pierwsze - ilością lekcji - jest ich 41. Po drugie - zakresem wiedzy, który obejmuje obszar od zagadnień dla początkujących, poprzez tematy związane z poszczególnymi rodzajami fotografii, formatami, obróbką i selekcją aż po zagadnienia bardzo zaawansowane. Po trzecie cały materiał - kilka tysięcy stron lekcji, fotografii, przykładów, testów masz do swojej dyspozycji już od pierwszego dnia rozpoczęcia e-kursu.



Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić - takiego e-kursu jeszcze nie było i nie znajdziecie go nigdzie indziej. Autorami kursu są zawodowi fotografowie, doświadczeni trenerzy i autorzy wielu cenionych opracowań i fotograficznych poradników.



Jak we wszystkich e-kursach - każdy uczy się w tempie, które sobie wyznaczy i w obszarach, które wydają się w danym momencie najważniejsze. Do każdej lekcji udostępniamy testy, które sprawdzają i utrwalają Twoją wiedzę. W lekcjach opisane są również ćwiczenia do samodzielnego wykonania – pozwalają na natychmiastowe wykorzystanie świeżo nabytej wiedzy w praktyce - co w znakomity sposób przyczynia się do utrwalenia zdobytych wiadomości.



żródło swiatobrazu.pl