Wydarzenia

Nie mówią, nie potrafią pisać i czytać, a już są online – rodzice na całym świecie, głównie za sprawą Facebooka, bardzo wcześnie wprowadzają swoje maluchy do wirtualnego świata. O czym najczęściej piszą rodzice w social media, gdzie i kiedy zamieszczają posty zbadał pierwszy prywatny serwis społecznościowy dziecka, Kidla.pl, we współpracy z Brand24.





Portale społecznościowe, które na dobre zadomowiły się w naszej rzeczywistości, zachęciły miliony Polaków do udostępniania prywatnych zdjęć – ot, dodanie postu czy fotografii to zaledwie chwila. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawia się również sporo materiałów związanych z dziećmi. - To zrozumiałe, że rodzice, szczególnie świeżo upieczeni, chcą dzielić się swoim szczęściem. Problem w tym, że nie wszyscy odbiorcy chcą być uszczęśliwiani na siłę. Ważną kwestią jest również bezpieczeństwo zdjęć zamieszczanych w sieci, które w wielu przypadkach mogą być przeglądane nie tylko przez zaufane osoby – mówi Marcin Urbańczyk, jeden z założycieli Kidla.pl.

Pierwszy polski serwis społecznościowy dedykowany rodzicom zadebiutował niedawno na rynku – w bezpiecznym i prostym dzieleniu się prywatnymi zdjęciami z bliskimi ma pomóc selekcja odbiorców, brak reklam czy aplikacja mobilna. Wchodząc na rynek mediów społecznościowych założyciele Kidla.pl zbadali we współpracy z Brand24, gdzie i jak piszemy o maluchach *. Analizie poddano ponad 66 tys. treści zamieszczanych na różnego rodzaju platformach społecznościowych.

Gdy dzieciaki śpią, rodzice szaleją w social media

Obecnie co drugi post dotyczący dzieci jest zamieszczany na Facebooku. 23 proc. wpisów udostępnianych przez rodziców pochodzi z mikroblogów, a co ósmy jest publikowany na forach internetowych.

- Rodzice piszą o swoich dzieciach nie tylko na Facebooku, ale również np. w komentarzach do newsów i artykułów zamieszczanych na stronach internetowych mediów, forach specjalistycznych dla rodziców czy w postach pod materiałami video – wymienia Michał Sadowski z Brand24.

Według raportu Kidla.pl i Brand24 rodzice najczęściej zamieszczają posty oraz zdjęcia maluchów w tygodniu – najwięcej nowych wpisów na Facebooku oraz w mikroblogach pojawiło się w czwartek, a następnie w poniedziałek, zaraz po weekendzie. Co ciekawe, rodzice najchętniej piszą o swoich dzieciach w godzinach wieczornych. 21 proc. zamieszczanych postów ukazywało się między godz. 20.00, a 22.00:

- Najmniejsza aktywność rodziców w platformach społecznościowych ma miejsce w godzinach porannych, między 8.00, a 10.00. Około południa częstotliwość nowych wpisów rośnie, a po godz. 13.00 notuje minimalny spadek. Według naszego badania rodzice mają najwięcej czasu i chęci na dodawanie nowych treści, gdy maluchy pójdą spać, po godz. 20.00 – mówi Michał Malewski, współzałożyciel Kidla.pl. O czym zatem najczęściej piszą rodzice epoki Facebooka?

Urodzinki w sobotę, a spacerek w niedzielę – popularne kategorie wpisów

Okazuje się, że najwięcej postów dotyczących dzieci nawiązuje do urodzin maluchów, o których informuje aż co piąty wpis. Autorzy postów uwielbiają stosować zdrobnienia i najczęściej informują, że synek lub córka ukończył „roczek” czy „2 latka”. Podobne pieszczotliwe formy powtarzają się również w przypadku tytułowania poszczególnych członków rodziny – w social media występują więc najczęściej takie określenia, jak: „mamusia”, „synuś”, „córeczka/ córunia” oraz „tatuś”.

- Rodzice, którzy informują znajomych o urodzinach dziecka najczęściej urozmaicają przekaz zdjęciem malucha. Widocznym trendem, szczególnie na Facebooku, jest również pisanie treści w imieniu dziecka, np. „dziś skończyłem 3 latka” – dodaje Michał Sadowski z Brand24.

Według raportu Kidla.pl rodzice piszą często o swoich dzieciach w sieci także w kontekście choroby czy wizyty u lekarza – aż 11 proc. wpisów zamieszczanych przez rodziców informowało np. o konieczności odwiedzenia specjalisty, gorączce synka czy wydatkach na niezbędne lekarstwa dla córki. Część postów dotyczących zdrowia maluchów pojawiała się również na forach specjalistycznych, gdzie rodzice chętnie wymieniają się uwagami dotyczącymi swoich dzieci.

Pozostałe kategorie najczęściej zamieszczanych wpisów dotyczyły głównie refleksji na temat wychowania maluchów, ale również sposobów spędzania czasu w rodzinnym gronie czy ulubionych bajek dziecka. Niektóre kategorie postów pojawiały się częściej w poszczególne dni, np. w sobotę dominowały treści dotyczące urodzin dzieci, a w niedzielę w social media prym wiodły relacje z rodzinnych spacerków. Najciekawsze wnioski z opracowania przygotowanego przez Kidla.pl oraz Brand24 zawarto również na infografice.

*Analiza została przygotowana w oparciu o dane zebrane i przetworzone przez narzędzie monitoringu Internetu – Brand24 na zlecenie serwisu Kidla.pl. Badanie objęło ponad 66 tys. wyników pochodzących z ponad miliona źródeł (domen i subdomen). Dane zebrano w okresie od 10 do 18 maja 2013 roku.