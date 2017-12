Wydarzenia

2013-09-06 08:54:00

Każdy z nas korzystał kiedyś z usług działających w modelu cloud computingu, nawet jeżeli nie zdawał sobie z tego sprawy. Usługi tworzone w chmurze były znane zanim pojawiło się samo pojęcie chmury obliczeniowej. Rozwiązania chmurowe pomagają odciążyć lokalne komputery i przenieść moc obliczeniową na stworzone w tym celu serwery.

Cloud computing to nic innego jak przetwarzanie informacji w chmurze. Chmura jest zbiorem serwerów działających nie lokalnie, ale w odległości nawet setek kilometrów. Lokalizacja komputerów z którymi się łączymy podczas przesyłania danych jest nam nieznana. Serwery pracujące w chmurze przetwarzają informacje w czasie rzeczywistym.

Chmura obliczenia – jak określa się to pojęcie w języku polskim – sprawdza się, gdy w grę wchodzi zwiększenie wydajności obliczeniowej, dodanie nowych funkcji w trakcie transferu informacji bez konieczności inwestowania w nową infrastukturę. Wiąże się to ze zmniejszeniem kosztów inwestowanych w szkolenie nowego personelu czy kupowanie licencji na nowe oprogramowanie.

Przykładem takiego rozwiązania może być OKTAWAVE, polska chmura obliczeniowa. Odpowiada na potrzeby branży IT; doskonalenia wprowadzone przy współpracy z użytkownikami zwiększają wydajność użytkowania chmury, a także wychodzą na przeciw ich potrzebom. Użytkownicy mogą między innymi wysyłać i odbierać obrazy, ale możliwy jest również import obrazów maszyn wirtualnych. Odpowiednia konfiguracja chmury daje szansę ich uruchomienia w środowisku OKTAWAVE. Kolejną dogodnością jest możliwość rezerwacji i zarządzania IP. Można na stałe zarezerwować adres IP oraz przenosić go pomiędzy serwerami OCI. Co więcej dzięki OKTAWAVE umożliwia teraz tworzenia pełnych kopii zapasowych OCI.

Natomiast jeżeli chodzi o obecność cloud computingu w życiu codziennym, najlepszym przykładem jest wysyłanie wiadomości e-mail, gdzie tworzona wiadomość zapisywana jest na zdalnym serwerze.Interesujący jest również aspekt chmury na urządzeniach mobilnych. Stały dostęp do sieci, szybkie połączenie daje ogromne możliwości np. dzielenia się obrazami.

Wdrażanie usług cloud computingu w działanie firm, a także zwykłych użytkowników może przynieść dużo udogodnień. Zwiększyć szybkość działania i przesyłania danych przy zmniejszeniu poniesionych kosztów. Rozwijające się technologie zawsze zaskakują nowymi rozwiązaniami. Czy lepszymi? Okaże się w przyszłości.