Wydarzenia

2013-07-08 16:25:00

< wróć do listy

Samsung przedstawia dwa modele ultralekkich komputerów przenośnych serii ATIV Book 8. Notebooki NP870 z ekranem antyrefleksyjnym oraz NP880 z ekranem dotykowym wyposażone są w niezwykle wydajną baterię, szybki procesor Intel Core, odpowiednio i5 i i7, podświetlaną klawiaturę oraz liczne opcje łączności. Obraz wyświetlany jest na ekranie w jakości Full HD, a najwyższej jakości dźwięk gwarantują głośniki firmy JBL.

Nowe notebooki ATIV Book 8 są lekkie i cienkie zapewniając mobilność i wygodę. Nie oznacza to jednak kompromisu w zakresie ich funkcjonalności. Aluminiowa obudowa w kolorze czystego metalu prezentuje się elegancko i jest niezwykle wytrzymała, chroniąc urządzenia przed uszkodzeniami.

Szybkość i duża moc

Notebook NP880Z5E-X01PL, dzięki technologii RAMaccelerator oraz czterordzeniowemu procesorowi Intel Core i7 (model NP870Z5E-X01PL: Intel Core i5) uruchamia aplikacje o 1,5 szybciej, jeśli były one już wcześniej otwierane. Może też obsługiwać kilka programów jednocześnie, nie spowalniając przy tym tempa pracy. Oba urządzenia ATIV Book aktywują się ze stanu uśpienia w ciągu 2 sekund, a czas ich uruchamiania wynosi zaledwie 12 sekund. ATIV Book 8 mogą pracować nawet 11,5 godzin bez konieczności podłączania zasilania, a ich bateria zachowuje 70 procent pojemności nawet do 1500 cyklów ładowania – to o 5 razy dłużej niż w przypadku standardowych baterii. Dlatego też możemy zostawić nieporęczny zasilacz w domu i korzystać z komputera przez dłuższy czas.

Multimedia i obraz Full HD

Wysokiej jakości karta graficzna AMD Radeon HD 8870M w ATIV Book 8 - NP880Z5E, oraz AMD Radeon HD 8850M w modelu NP870Z5E z pamięcią do 2 GB zapewnia wysoką jakość obrazu podczas edycji materiałów wideo, oglądania filmów czy korzystania z gier, bez uciążliwego buforowania i opóźnień. Ponadto, karta graficzna wydłuża czas pracy baterii, podczas mniej wymagających operacji automatycznie przełączając komputer na grafikę zintegrowaną z procesorem. Krystalicznie czysty i jasny obraz ożywia oglądane obiekty. Ekran Full HD o przekątnej 15,6" z technologią SuperBright (300 nitów) i oprogramowaniem Image Enhancer jest o 50 procent jaśniejszy i o 40 procent wyraźniejszy od zwykłych ekranów. Obraz może być wyświetlany pod dowolnym kątem w zakresie 178 stopni, zarówno w pionie, jak i w poziomie, a kolor nie ulega zniekształceniom. Ponieważ model NP870 ma właściwości antyrefleksyjne, obraz jest doskonale widoczny również na zewnątrz, w świetle dziennym. Model 880Z5E umożliwia też korzystanie z dotykowej funkcji wyświetlacza.

Realistyczny dźwięk i ergonomiczna podświetlana klawiatura

Dwa mocne głośniki stereo JBL o mocy 4W pozwalają cieszyć się realistycznym i wyraźnym dźwiękiem sorround. Technologia Bass Boost uwydatnia niskie tony, zapewniając większą głębię i optymalną jakość dźwięku. Podświetlana klawiatura automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych. Jasność podświetlenia jest bardziej intensywna podczas pracy w ciemności lub w nocy, zapewniając optymalny komfort i łatwość obsługi. Podczas pracy w jasnym otoczeniu podświetlenie klawiatury jest wyłączone, a obraz na ekranie staje się jaśniejszy. Podświetleniem można również sterować ręcznie.

Szerokie możliwości łączności

Oba modele zapewniają szybki kontakt ze światem. Możemy udostępniać dane przy użyciu 2 portów USB 3.0, 2 portów USB 2.0 oraz czytnika kart typu 3 w 1. Pełnowymiarowe porty VGA, LAN oraz HDMI eliminują konieczność stosowania przejściówek.