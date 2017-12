Wydarzenia

2013-06-20 08:27:00

Czy w dzisiejszych czasach jeszcze jest możliwe, że jadąc na wakacje całkowicie wyłączymy telefony i nie będziemy korzystać z Internetu? Nic na to nie wskazuje. Czasy w których pracownik wyjeżdżając na urlop całkowicie zapominał o pracy i dopiero po powrocie powoli odpowiadał na stos zaległych wiadomości bezpowrotnie minęły. Zwłaszcza dla osób pracujących w branży PR czy marketingu całkowite odłączenie od sieci coraz rzadziej jest możliwe.

Biznesy oparte głównie na działaniach w Internecie – a jest ich coraz więcej, smartphony i inne urządzenia mobilne, które zwykle mamy ze sobą spowodowały, że coraz trudniej jest nam żyć „w trybie offline”. Dla 40 proc. Polaków telefon komórkowy podczas wakacji jest niezbędny. A aż 57 proc. dyrektorów, specjalistów i właścicieli firm nie wyobraża sobie wakacji bez urządzeń mobilnych.

Wydawać by się mogło, że dostęp do Internetu jest w Polsce powszechny, tymczasem okazuje się, że ma go 67% gospodarstw domowych, z czego jedynie 4% łączy pozwala osiągnąć parametry o prędkości co najmniej 30 Mbps. Daleko nam w tym do Skandynawii czy Islandii, gdzie dostęp do szerokopasmowego Internetu ma ponad 90% mieszkańców. Jeśli chodzi o liczbę łączy umożliwiających dostęp do szybkiego Internetu na 100 osób, to gorzej niż u nas jest już tylko w Bułgarii i Rumunii – wskaźnik ten wynosi zaledwie 16%, a unijna średnia to 26,5%. Najniższy wskaźnik dostępu do szybkiej sieci jest w województwie świętokrzyskim, lubelskim i na Podlasiu.

Internet potrzebny jest nam niemal na każdym kroku. Niestety dostępne łącza często nie spełniają naszych wymagań. Problem w tym, że w naszym kraju wciąż nie przeprowadza się żadnych oficjalnych badań jakości sieci szerokopasmowej. Polska powinna iść śladem innych krajów Unii Europejskiej (np. Niemiec, czy Austrii), gdzie zwraca się uwagę na jakość tego typu usług, badania przeprowadza się regularnie, a ich wyniki są jawne. - mówi Anna Kukawska, PR & Event Manager Grupy 365 NET.

Aby poprawić tę sytuację stworzono przy pomocy Unii Europejskiej Narodowy Plan Szerokopasmowy, zgodnie z którym do końca bieżącego roku każdy Polak będzie miał dostęp do Internetu, a do końca 2020 r. w Polsce będzie powszechny dostęp do szerokopasmowej sieci. Projekt wyceniono na 1,4 mld.

Żródło GRUPA 365NET.