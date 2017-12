Wydarzenia

2013-07-10 12:06:00

< wróć do listy

Samsung wraz ze spółką medialną Agora, przygotował niespodziankę dla tych, którzy nie mogą obejść się bez porannej dawki najważniejszych informacji. Użytkownicy wszystkich tabletów Samsung, do końca września, mają możliwość bezpłatnego testowania aplikacji „GazetaWyborcza” przez 7 dni. Prenumerata obejmie także treści ukazujące się w „Gazecie Stołecznej” – warszawskim wydaniu lokalnym „Gazety Wyborczej”, czwartkowym magazynie „DużyFormat” i sobotnim „Magazynie Świątecznym”.

Tablety stają się w Polsce coraz bardziej popularnymi urządzeniami. Dzięki swojej niezwykłej funkcjonalności, stałemu dostępowi do internetu, niewielkiej wadze i rozmiarowi pozwalającemu na komfortowe czytanie codziennych wiadomości, coraz więcej osób docenia też te urządzenia jako nośniki pozwalające na czytanie elektronicznych wydań gazet i magazynów.

Aplikacja Gazeta Wyborcza, do końca września dostępna tylko w Samsung Apps, dedykowana jest na tablety Samsung z systemem Android. Pozwala ona na zakup prenumeraty na 7 lub 30 dni – pierwsze 7 dni jest bezpłatne. Pełna wersja gazety umożliwia codzienne przeglądanie artykułów, bez wychodzenia z domu, zawsze tam gdzie jesteśmy. Po wgraniu wydania na urządzenie można je czytać nawet bez dostępu do Internetu. Wygodna aplikacja zapewnia czytanie wybranych artykułów w poszczególnych oknach z trybem dostosowania rozmiaru czcionki do ekranu. Ponadto, można również dzielić się przeczytaną treścią w mediach społecznościowych oraz powiększać zdjęcia.

Rosnące zainteresowanie wydaniami prasy dostępnymi w formie elektronicznej to trend, który jest szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach, także w Polsce, coraz więcej wydawców decyduje się na rozwijanie tej formy udostępniania treści redakcyjnych. Dzięki temu każdy czytelnik może mieć dostęp do ulubionych tytułów i zawartych w nich najświeższych informacji niezależnie od pory i bez wychodzenia z domu.

żródło Samsung