Wydarzenia

2013-07-09 12:13:00

W lipcu i sierpniu, w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej, można skorzystać z darmowego Wi-Fi. Klienci Poczty otrzymują również dostęp do e-wydań pięciu czasopism. Partnerem akcji jest Samsung, który w każdej z placówek udostępni po dwa tablety.

Usługa jest dostępna w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych, takich jak: Sopot, Ustka, Krynica Morska, Zakopane, ale także w Warszawie i Krakowie. Z darmowego Wi-Fi można korzystać w placówkach znajdujących się w pobliżu miejsc najbardziej uczęszczanych przez turystów: deptakach, centrach miast oraz w pobliżu dworców.

Oprócz surfowania po Internecie klienci Poczty mogą za darmo czytać e-wydania czasopism: Rzeczpospolita, Bloomberg Businessweek Polska, Sukces, Przekrój oraz Uważam Rze Historia. Wystarczy pobrać aplikację do czytania prasy eKiosk Reader na własny tablet/smartfon/laptop i swobodnie korzystać z pełnej oferty prasowej. Dla osób, które nie mają przy sobie urządzeń mobilnych, w placówkach Poczty Polskiej są dostępne tablety firmy Samsung z zainstalowaną już aplikacją i dostępem do w/w tytułów prasowych. Dzięki temu osoby, które podróżują bez własnego sprzętu, nie tylko zapoznają się z najnowszymi informacjami, ale przy okazji przetestują multimedialne urządzenie. Zainteresowani zakupem tabletu mogą go zamówić na miejscu, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pełna lista placówek Poczty Polskiej biorących udział w wakacyjnej akcji.