Wydarzenia

Wśród użytkowników Internetu na całym świecie konsekwentnie wzrasta nie tylko ilość osób korzystających z Facebooka, ale też z Twittera, Instagramu i wielu innych portali społecznościowych. Od 2005 roku liczba użytkowników portali społecznościowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 8% do 72% i nic nie wskazuje na to, by wzrost ten miał się zatrzymać. Jednak są tacy, którzy wieszczą koniec ery Facebooka – czy mają rację?

Sean Parker, amerykański biznesmen i przedsiębiorca technologii internetowych oraz były prezes Facebooka w jednym z wywiadów powiedział, że Facebook nie pomaga nawiązywać nowych kontaktów, ani nie wpływa na rozwój istniejących już znajomości, czy na zacieśnianie więzi pomiędzy użytkownikami. Jest on jedynie modelem idealnie dopasowanym do obecnego społeczeństwa, którego część wydaje się już być nim znudzona.

Póki co, słowa Seana Parkera nie mają żadnego odzwierciedlenia w raportach, które pokazują coś zupełnie odwrotnego… Zainteresowanie Facebookiem w ostatnim roku wzrosło z 66% do 70%, Twitterem 73-77%, serwisem Youtube 62-69%, Pinterest 2-9%, Instagram 0-8%, a wszelkie prognozy wskazują, że wzrost ten będzie jeszcze większy. Prawdą natomiast jest, że Facebook może już powoli stawać się passe dla młodego pokolenia, które dużo bardziej woli Instagram czy Vine.

Jeśli więc ktoś zastanawia się, czy warto inwestować w działania promocyjne w social mediach, może być pewien, że tak. Bez tego ciężko wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach promowanie jakiejkolwiek marki. A to, czy działania w obrębie portali społecznościowych przyniosą oczekiwany rezultat zależy tylko od nas.

– Ważne jest, by poznać oczekiwania i zwyczaje naszej grupy docelowej oraz publikować interesujące dla niej treści na odpowiednim portalu, w odpowiednim czasie. Nie wolno też zapominać o tym, że komunikacja z fanami powinna przebiegać dwutorowo – być dialogiem, a nie tylko jednostronnym komunikatem ze strony przedstawiciela marki – mówi Anna Kukawska, PR & Event Manager GRUPA 365 NET.

Jeśli zatem będziemy odpowiadać na potrzeby naszych fanów, to pytanie czy promocja w social media ma sens… stanie się retoryczne.