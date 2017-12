Wydarzenia

2013-08-27 17:10:00

Badanie pozwoliło poznać aktualne trendy i preferencje dotyczące nowoczesnych form poszukiwania informacji. Sonda uliczna została zrealizowana w centrum Warszawy w sierpniu 2013 roku. Przepytano osoby młode, potencjalnie najbardziej aktywnie korzystające z technologii mobilnych.

Wyniki pokazują, że aż 90% przepytanych młodych Warszawiaków posiada telefon dotykowy, a zdecydowanymi użytkownikami aplikacji mobilnych są mężczyźni, aż 70%.

Potrzeby dotyczące informacji zmieniają się w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. W Centrum zdecydowanie częściej szukamy rozrywek i konkretnych usług, np. restauracji czy krawcowej, a w innych dzielnicach jak np. Bemowo sklepów, bankomatów czy przychodni.

45% przepytanych osób ściąga aplikacje do wyszukiwania lokalnego na smartfony. Odpowiedzi na pytanie: z jakich aplikacji najczęściej korzystają poszukując informacji lokalnych były bardzo zróżnicowane. Wymieniano: NextBike, Panorama Firm, Google czy Lokalnie.

Prawie 100% badanych było zainteresowanych korzystaniem z bezpłatnej aplikacji, która posiadałaby największą, aktualną bazę danych, dzięki której łatwo można byłoby znaleźć niezbędne miejsca w pobliżu.

„Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie sondy, ponieważ chcieliśmy dowiedzieć się na przykładzie miasta stołecznego jak mieszkańcy dużych aglomeracji korzystają ze smartfonów. Jakie są ich preferencje i czego najczęściej szukają lokalnie. Byliśmy ciekawi czy Warszawiacy znają aplikację mobilną Panorama Firm i okazuje się, że, aż 60% zapytanych o niej słyszało" – mówi Iwona Dziedzic-Gawryś, Specjalista ds. Public Relations w Eniro Polska.

Badanie preferencji dotyczących aplikacji mobilnych mieszkańców miasta Warszawy pokazuje, iż aktywnie korzystają z różnych form pozyskania niezbędnych informacji, za pomocą smartfona. Chętnie korzystaliby z bezpłatnej, łatwej w obsłudze aplikacji do wyszukiwania lokalnego, która posiadałaby dobrą nawigację ułatwiającą swobodne poruszanie się oraz aktualną, pełną bazę danych o swoim mieście.

