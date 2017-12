Wydarzenia

2013-07-10 19:31:00

Kaspersky Lab informuje o wyłonieniu zwycięzców globalnego projektu edukacyjnego ‘CyberSecurity for the Next Generation 2013’. W finale, na Uniwersytecie Londyńskim Royal Holloway, nagrody otrzymali: Firman Azhari z Instytutu Technologii w Bandung, Indonezja (pierwsze miejsce); Dusan Repel z Uniwersytetu w Plymouth, Wielka Brytania (drugie miejsce) oraz Iwan Gulenko z Uniwersytetu technicznego w Monachium, Niemcy (trzecie miejsce).

Zwycięskie trio zostało wyłonione spośród 14 finalistów z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji, Europy oraz Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw, którzy wzięli udział w wielkim finale odbywającym się w dniach 24-27 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Londyńskim Royal Holloway, gdzie artykuły studentów zostały ocenione przez komitet programowy składający się z ekspertów z Kaspersky Lab, profesorów specjalizujących się w bezpieczeństwie IT oraz osób decyzyjnych z branży IT. Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody.

Zwycięzca CSNG 2013, student z Indonezji, Firman Azhari, zrobił wrażenie na jury swoim projektem “Wykrywanie luk w zabezpieczeniach indonezyjskich aplikacji NFC”, który skupiał się na ochronie płatności internetowych oraz danych dotyczących tożsamości użytkowników. Firman przeanalizował poziomy ochrony kart NFC i zaproponował rozwiązanie problemów z ochroną – od wykrywania do prewencji – przy użyciu aplikacji mobilnych zwanych „NFC Inspector” i małych urządzeń przenośnych do analizy systemów NFC zwanych „AZlyzer”.

Projekt CyberSecurity for the Next Generation świadczy o zaangażowaniu Kaspersky Lab w edukację utalentowanych młodych ludzi z całego świata, którzy wiążą swoją karierę z bezpieczeństwem IT. Konferencje CSNG odbywają się na głównych uniwersytetach na całym świecie i obejmują konkursy, sesje naukowe, wykłady znanych ekspertów oraz spotkania integracyjne.

„Jestem bardzo zadowolony z tej nagrody! Ciężko pracowałem nad moim projektem i cieszę się, że komisja oceniła go wysoko. Ta konferencja to naprawdę wielka szansa i teraz jestem jeszcze bardziej zdeterminowany do kontynuowania studiów i związania swojej przyszłość z dziedziną bezpieczeństwa IT!” – skomentował Firman Azhari, zwycięzca CSNG 2013, student Instytutu Technologii w Bandung, Indonezja.

“Cyberzagrożenia pojawiają się w zastraszającym tempie i niestety nie zanosi się, by doszło do spowolnienia aktywności cyberprzestępców. Dlatego konieczne jest zapewnienie młodszemu pokoleniu wysokiej jakości wykształcenia z dziedziny IT. Chcielibyśmy, aby każdy młody specjalista w każdej dziedzinie zrozumiał powagę bezpieczeństwa IT. Jednocześnie pragniemy, aby młodzi specjaliści ds. IT zrozumieli sytuację, jaka ma miejsce w cyberświecie, i zostali przeszkoleni do walki ze wszystkimi zagrożeniami. Inicjatywy, takie jak CyberSecurity for the Next Generation, pomagają w osiągnięciu tego celu” – powiedział Vieniamin Ginodman, dyrektor programów edukacyjnych, Kaspersky Lab.