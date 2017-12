Wydarzenia

2014-01-07 09:26:00

Biura coworkingowe zyskują coraz większą popularność w Polsce. Korzystają z nich głównie freelancerzy, startupowcy i mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawiamy główne zalety pracy we współdzielonym biurze.

Niski koszt:

Większość początkujących przedsiębiorców przy wyborze konkretnego biura coworkingowego, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na cenę. Nie są to duże koszta, ponieważ dostęp do miejsca pracy można zarezerwować już od 300 zł. Oczywiście ceny są zróżnicowane i istnieje wiele pakietów, w tym możliwość wynajęcia biura na godziny.

Niski koszt wynajęcia miejsca pracy spowodował, że wielu freelancerów odeszło od amerykańskiej mody pracy przy kawiarnianych stolikach. Młodzi przedsiębiorcy przekonali się również, że efektywność pracy w domu jest zdecydowanie niższa. Potrzeby bycia częścią grupy i kontaktu z innymi ludźmi nie można zaspokoić nawet spotykając się regularnie z klientami.

Networking, eventy i szkolenia

Networking to jedna z najczęściej wymienianych zalet pracy w biurach coworkingowych. Codziennie istnieje możliwość poznania przedsiębiorców z różnych branż, jak również nawiązania stałej współpracy bądź współpracy przy konkretnym projekcie. Organizowane są również spotkania integracyjne pomiędzy biurami, dzięki czemu regularnie można powiększać swoją bazę kontaktów.

Praca w jednej przestrzeni biurowej z przedsiębiorcami z wielu branż umożliwia nieograniczone możliwości nawiązania kontaktów biznesowych. Jest to szczególnie ważne dla początkujących przedsiębiorców, którzy szukają nie tylko klientów, ale również współpracowników do realizowanych projektów – komentuje Przemysław Styrna, New Business Manager GRUPA 365NET.

Dodatkową zaletą jest możliwość skorzystania z darmowych szkoleń organizowanych np. przez biura w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Warto więc przed wyborem konkretnego biura w danym mieście, zapoznać się z ofertą i kalendarzem dotychczasowych wydarzeń. W końcu dostęp do darmowej wiedzy i możliwość nauki od najlepszych może okazać się dodatkowym bodźcem do rozwoju naszego biznesu.