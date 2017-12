Wydarzenia

2013-12-17 08:48:00

Choć wielu z nas chciałoby znaleźć pod choinką przysłowiową gwiazdkę z nieba, to sami kupujemy prezenty raczej praktyczne. Rzeczy, które mogą „się przydać” poszukiwane są w tym roku przez co trzeciego Polaka, a co czwarty chce na prezencie przyoszczędzić. Tymczasem niemal połowa rodaków marzy o tym, by św. Mikołaj przyniósł im… gotówkę. Jak to się w Polsce prezentuje, zdradzają Zafinansowani.pl.

Jakie prezenty wybieramy w tym roku, a jakie sami chcielibyśmy otrzymać? Gdzie je kupujemy? I, kto jeszcze wierzy, że podarki przynosi św. Mikołaj? O tym mówi najnowsza infografika przygotowana przez portal Zafinansowani.pl na podstawie badania „Zakupy świąteczne 2013” zrealizowanego przez Deloitte.

Ponad połowa z nas (54%) poszukuje prezentów w sklepach stacjonarnych. Jednak pozostali zadeklarowali, że podarunki zakupią przez Internet.

Czy w tym roku nareszcie możemy liczyć na prezenty „na bogato”? Niekoniecznie, gdyż tylko co ósmy z nas nie zamierza oszczędzać na świątecznych podarunkach. 31% Polaków zakupiło lub zakupi coś praktycznego, więcej niż co czwarty (27%) weźmie pod uwagę głównie cenę, a niemal co dziesiąty poszuka prezentu z drugiej ręki. A jeśli tylko się da, chętnie przytniemy koszty! 21% Polaków kupi w tym roku podarunki dla mniejszej ilości osób, a 18% zrobi składkę z innymi. I choć poszukując prezentów nieźle się nagimnastykujemy, by na nich zaoszczędzić, to i tak z naszego portfela wyparuje średnio 489 zł. Jak zatem rozdysponujemy ten budżet?

Na podium najpopularniejszych prezentów, które kupimy bliskim i przyjaciołom królują kolejno: ex aequo kosmetyki i książki (po 39% wskazań), czekoladki (25%) oraz biżuteria / zegarki (19%). Zaraz za podium znalazła się odzież i obuwie (18%). Co dziesiąty z nas nie będzie się zbytnio wysilał i podaruje bliskim gotówkę. Czy tym samym trafimy w gusta obdarowanych?

Niemal połowa z nas (46%) marzy by św. Mikołaj pojawił się wraz z kopertą wypełnioną gotówką, a 28% Polaków nie pogardziłoby bonem na zakupy. Czyżbyśmy z góry zakładali, że sami lepiej rozdysponujemy budżet na prezenty świąteczne? 42% Polaków chętnie znalazłoby pod choinką książkę – czy ją przeczytamy, to już inna sprawa, gdyż jak wskazują dane Biblioteki Narodowej i TNS Polska, poziom czytelnictwa w naszym kraju wynosi 11% (dane za 2012 rok). Być może nie bez powodu mówi się więc, że niektórzy po książkę sięgają tylko od święta.

W dalszej kolejności chętnie znajdziemy pod choinką kosmetyki, perfumy czy biżuterię, ale już co trzeci z nas chciałby, by św. Mikołaj podarował mu wycieczkę! Co czwarta osoba chciałaby otrzymać tablet, smartfon lub komputer.