21 września Fundacja Netcamp zaprasza mieszkańców naszego miasta na TEDxSzczecin City 2.0. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć inspirujące prezentacje TEDxCity 2.0 z Nowego Jorku. Dzięki temu Szczecin będzie jednym ze 135 miejsc na świecie gdzie uczestnicy będą dyskutowali na temat rozwoju i przyszłości miast.



W roku 2008, ponad połowa ludzi mieszkała w miastach. Szacuje się że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 70%. Miasta na całym świecie zmagają się z globalnymi wyzwaniami ale sposoby ich rozwiązania często powstają na poziomie lokalnym. Jak zmienią się nasze warunki życia przy rosnącej populacji miast? Co musi oferować nowoczesne Miasto 2.0 żeby ludzie chcieli w nim żyć?



Podczas TEDxSzczecin City 2.0 kilkunastu wizjonerów zaprezentuje współczesne wyzwania dotyczące miast i wizje ich przyszłości. Prezentacje te rzucą nowe światło na potencjał naszych miast i to jak my - mieszkańcy możemy wpłynąć na ich rozwój. Hasłem przewodnim konferencji TEDxCity 2.0 jest w tym roku „Dream me. Build me. Make me real.” a dzięki TEDxSzczecin będzie można zobaczyć trzy sesje tematyczne:

Redefining Citizen

Reinventing Urban Experience

Reimagining the City

Aby wziąć udział w TEDxSzczecinCity 2.0 wymagana jest rejestracja na stronie http://live.tedxszczecin.com. Wszystkie transmitowane wystąpienia będą w języku angielskim. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 21 września o godz. 15:00 w klubie Rocker (ul. Partyzantów 2).