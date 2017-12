2013-07-01 21:19:00

1 lipca zapisze się jako wyjątkowa data w historii polskiego kina! Tego dnia w Krakowie dokonano uroczystej inauguracji mobilnego naukowo-edukacyjnego projektu ATMASFERA 360. To przenośne kino sferyczne jest pierwszym na świecie cyfrowym kulistym systemem projekcyjnym, dającym możliwość wyświetlania filmów w jakości dostępnej dotąd tylko w kinach stacjonarnych. Grupa 365NET 365NET wspiera przedsięwzięcie działaniami public relations.

Obraz w tym wyjątkowym kinie przyszłości wyświetlany jest za pomocą projektorów we wszystkich kierunkach, również na obwodzie kopuły, co daje efekt pełnej przestrzeni (360 stopni). Dzięki temu widzowie, znajdujący się we wnętrzu kopuły, mogą oglądać obraz dookoła siebie.

- Mobilne kino sferyczne dostarcza widzom wrażeń osiągalnych wcześniej tylko w stacjonarnych kinach – a może dotrzeć właściwie wszędzie. Ekran przenośnej powietrznej kopuły zajmuje całą przestrzeń, dostępną dla wzroku widzów. Pozwala to osiągnąć efekt 3D bez konieczności zakładania specjalnych okularów. To coś więcej niż tylko samo kino, to prawdziwa rewolucja – mówi Natalia Zablocka, organizator wydarzenia.

Sferyczne kino zaparkowało w Krakowie na Placu im. Jana Nowaka Jeziorańskiego na okres 2 miesięcy. Na jeden seans może wejść około 45 osób. Filmy wyświetlane są codziennie, począwszy od 2 lipca, w godzinach 10.00 – 22.00. Do obejrzenia – na początek – są cztery różne filmy (każdy wyświetlany o pełnej godzinie). - Repertuar został tak ułożony, by zainteresować wszystkich – małych i dużych pasjonatów i obserwatorów otoczenia i Wszechświata. Można będzie znaleźć opowieści o narodzinach i ewolucji Wszechświata, począwszy od Wielkiego Wybuchu aż do czasów współczesnych, o rozwoju życia na Ziemi czy środowisku, przedstawione za pomocą wyjątkowych efektów specjalnych, muzyki i niewiarygodnej grafiki komputerowej – dodaje Zablocka.

żródło GRUPA 365NET