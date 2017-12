Cena prywatności - jak nie dać się systemom rezerwacji hoteli i biletów lotniczych online

2013-07-20 09:14:00

< wróć do listy

Lato to najlepszy czas na wypoczynek, jednak nie dla wszystkich. Dla złodziei okres ten to najbardziej intensywny czas w roku. Dzieje się tak dlatego, że turyści stanowią łatwy cel, a wraz ze wzrostem popularności smartfonów i tabletów cel ten stał się znacznie bardziej wartościowy. Eksperci z Kaspersky Lab przygotowali kilka wskazówek, które pomogą zminimalizować szkody spowodowane kradzieżą smartfona i wskażą, co należy robić w takiej sytuacji awaryjnej.

Jak zapewnić bezpieczeństwo swojego smartfona

Bądź ostrożny: Modny smartfon pozostawiony na ręczniku plażowym to zaproszenie dla złodziei. Dlatego powinieneś go schować – najlepiej do kieszeni wewnętrznej plecaka. Jeżeli masz możliwość, zamknij swoje cenne rzeczy np. w szafce lub samochodzie. Jeśli postanowisz ruszyć się z miejsca, zabierz ze sobą wszystkie cenne rzeczy lub połóż je tak, abyś z łatwością mógł je obserwować.

Zablokuj swój telefon: Nawet jeśli może to być problem, nie zapomnij uaktywnić kodu PIN – to absolutne minimum w zakresie bezpieczeństwa telefonów komórkowych. Naturalnie, jeszcze lepszą ochronę zapewnia odpowiednie hasło. Dzięki temu, jeżeli twój telefon zostanie ukradziony, złodziej nie będzie mógł wykonywać połączeń lub korzystać z internetu na twój koszt.

Stwórz paszport telefonu komórkowego: Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, może oszczędzić ci wiele czasu i kłopotu w sytuacji awaryjnej. Zapisz wszystkie ważne dane dotyczące telefonu komórkowego. Obejmują one numer infolinii twojego operatora komórkowego, twój identyfikator klienta, numer telefonu, 15-cyfrowy identyfikator IMEI (International Mobile Equipment Identifier), który stanowi numer seryjny twojego telefonu komórkowego, oraz numer karty SIM.

Zainstaluj aplikację bezpieczeństwa: Dobre rozwiązanie bezpieczeństwa mobilnego, takie jak Kaspersky Mobile Security, zapewni ci ochronę przed szkodliwymi programami i atakami sieciowymi, a także pozwoli na zablokowanie dostępu do kontaktów, zdjęć i plików, uniemożliwiając złodziejom przejęcie twoich osobistych danych. Ponadto, istnieje możliwość zdalnego usunięcia ze skradzionego telefonu wszystkich poufnych danych, a nawet odnalezienia smartfona, jeżeli jest wyposażony w moduł GPS. Jeżeli złodziej wymieni kartę SIM w telefonie, dobre rozwiązanie bezpieczeństwa wyśle ci wiadomość zawierającą nowy numer skradzionego smartfona.

Plan awaryjny: Co robić, gdy telefon zaginął

Krok 1: Zadzwoń na numer utraconego telefonu: Skorzystaj z innego telefonu, żeby zadzwonić „do siebie”. Być może po prostu go gdzieś zapodziałeś i w pobliżu usłyszysz znajomy dzwonek. Możesz też trafić na uczciwego znalazcę, który odbierze telefon i powie ci, gdzie możesz odebrać swoją własność.

Krok 2: Zlokalizuj swój smartfon: Jeżeli posiadasz oprogramowanie bezpieczeństwa, takie jak Kaspersky Mobile Security, możesz zlokalizować swój smartfon, wysłać wiadomość na urządzenie i, w razie konieczności, zdalnie usunąć dane.

Krok 3: Zablokuj kartę SIM: Jeśli jesteś pewien, że twój telefon naprawdę zniknął, powinieneś zablokować swoją kartę SIM, niezależnie od tego czy posiadasz abonament, czy telefon na kartę. Jeżeli skorzystałeś z rady ekspertów z Kaspersky Lab, powinieneś mieć w ręku paszport swojego telefonu komórkowego. Zadzwoń do swojego dostawy i natychmiast zablokuj zaginioną kartę SIM.

Krok 4: Zgłoś incydent: Jeżeli twój smartfon został skradziony na wakacjach, natychmiast zgłoś to lokalnej policji. W tym celu zabierz ze sobą paszport twojego telefonu komórkowego – dzięki niemu władze będą znały identyfikator IMEI. Jest to ważny dowód na wypadek późniejszego aresztowania złodzieja.