Wydarzenia

2013-08-06 11:41:00

< wróć do listy

Branżę budowlaną trzeba zobaczyć, żeby poznać. Proces budowy, stosowane technologie budowlane − z naszymi materiałami video szybko i precyzyjnie zgłębisz te tematy. Do tego wypowiedzi specjalistów. Xella Polska na kanale BUDOWANEpl w serwisie YouTube umieściła już ponad 260 filmów poświęconych budownictwu w Polsce.





Xella Polska w ciągu ostatnich kilku lat opublikowała w Internecie setki filmów poświęconych branży budowlanej w Polsce. Początkowo można je było znaleźć w serwisie internetowym Budowane.pl. Projekt ten wystartował wiosną 2007 roku. Jego celem było przedstawienie przykładów praktycznego zastosowania technologii budowlanych YTONG i SILKA. Ale już wtedy na stronie umieszczono filmy prezentujące inwestycje budowlane w trakcie prowadzonych na nich prac. Niewątpliwym atutem tych materiałów były komentarze specjalistów i inwestorów.

W sierpniu 2009 roku pojawił się kanał video na YouTube – BUDOWANEpl. Prawie milion wyświetleń osadzonych na nim filmów to potwierdzenie sukcesu.



- Filmy prezentujące wznoszenie budynków czy konkretne zastosowania materiałów budowlanych YTONG, SILKA i MULTIPOR tworzone są dla tych, którzy myślą o budowie własnego domu lub chcą podnosić swoje umiejętności w zawodach związanych z branżą budowlaną – zauważa Monika Mychlewicz, Dyrektor Marketingu Xella Polska. – Wykorzystywaliśmy różne możliwości technologiczne umożliwiające dotarcie z filmami poprzez Internet do użytkowników, ale coraz większa część produkcji prezentowana była w serwisie YouTube, a dokładnie na dedykowanym do tego kanale filmowym BUDOWANEpl.



Od pewnego czasu YouTube tworzony jest w oparciu o kanały, a nie pojedyncze filmy. To ma ułatwić odbiorcom dotarcie do interesujących ich treści. Prowadząc subskrypcję określonego kanału, użytkownik może mieć pewność, że nie przegapi interesującego go filmu.



Na kanale BUDOWANEpl znajdziesz filmy pokazujące proces powstawania domów jednorodzinnych w całej Polsce – w Zamościu, Włodawie, Nadarzynie i kilkudziesięciu innych miejscowościach. Prezentacje video uzupełniają wypowiedzi inwestora, architekta lub przedstawiciela firmy budowlanej. Podobnie prezentowane są wielorodzinne i usługowe inwestycje budowlane.



BUDOWANEpl to również filmy przedstawiające zalety i cykl produkcyjny materiałów budowlanych z oferty firmy Xella Polska: YTONG, SILKA oraz MULTIPOR.

- Filmy powstają z myślą o tych, którzy chcą poznać praktyczne zastosowania szerokiej gamy produktów Xella Polska – zaznacza Monika Mychlewicz, Dyrektor Marketingu Xella Polska. – Znając jednak preferencje internautów oraz specyfikę polskiej branży budowlanej, dbamy również o walory edukacyjne filmów, co wiąże je ściśle z realizowanymi przez Xella Polska projektami – Kompas Budowy, Akademia Kobiet Budujących czy Akademia Murowania.



Filmy Xella Polska dostępne są pod adresem http://www.youtube.com/user/BUDOWANEpl

!