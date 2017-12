Wydarzenia

2013-07-09 16:47:00

ASUS zaprezentował dwa nowe notebooki z serii N – modele N550 oraz N750. Komputery zostały

wyposażone w procesory czwartej generacji Intel® Core™ oraz wydajne karty graficzne NVIDIA®

GeForce®. Wszystkie modele posiadają matowe matryce z opcjonalnymi multidotykowymi

ekranami pojemnościowymi IPS. Komputery z nowej serii N są pierwszymi notebookami

wyposażonymi w system czterech głośników oraz układ audio ASUS SonicMaster Premium.

Nowe linia notebooków multimedialnych z serii N oferuje wyższą jakość dźwięku za sprawą

ulepszonego systemu SonicMaster Premium, opracowanego przez firmy ASUS oraz Bang &

Olufsen ICEpower®. Modele N550 i N750 to pierwsze w historii notebooki z czterema

głośnikami, dzięki czemu generują dźwięk o nieosiągalnej dotychczas w komputerach mobilnych jakości. Dołączony do nich zewnętrzny subwoofer SonicMaster wzmacnia brzmienie basów i poszerza rejestr o niskie tony, co z pewnością docenią wyczuleni na jakość muzyki melomani. Notebooki ASUSa wyposażono również w oprogramowanie MaxxAudio - profesjonalne narzędzia do obsługi dźwięku, a także w ekskluzywną aplikację ASUS AudioWizard. Z ich pomocą użytkownicy mogą łatwo zmieniać ustawienia audio oraz wybrać jeden z kilku szablonów zależnie od osobistych preferencji i potrzeb.