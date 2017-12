Wydarzenia

2013-07-10 17:24:00

Aplikacje na urządzenia mobilne dotknęły już niemal każdej dziedziny życia – od organizacji pracy i codziennych czynności za pomocą kalendarzy i planerów, aż po rozrywkę i komunikację ze znajomymi. W rozpoczynającym się sezonie urlopowym warto jednak pochylić się szczególnie nad tymi narzędziami, które w znacznej mierze mogą ulepszyć lub uprzyjemnić nam wakacyjne podróże.

Każdą podróż należy rozpocząć od skrupulatnego planowania. W tym momencie z pomocą przyjdą nam na pewno tradycyjne aplikacje, typu kalendarz, planer czy notatnik, dostępne na wyposażeniu naszego smartfona. Ciekawe jednak są również te nieco bardziej zaawansowane narzędzia, które wykonają za nas sporą część pracy przy planowaniu podróży. TripAdvisor to aplikacja, która nie tylko pomaga znaleźć miejsca noclegowe, restauracje czy loty, ale też wyświetla rekomendacje i oceny wybranych miejsc, a dzięki niej można zarezerwować miejsce w hotelu z poziomu online. Na podobnej zasadzie działa również Booking.com, Kayak Pro i wiele innych aplikacji.

Jeśli planujemy podróż pociągiem, bilety lepiej zakupić przez Bilkom, a gdy zastanawiamy się nad listą rzeczy do zabrania, warto skorzystać z aplikacji Packing, która segreguje je np. pod względem przeznaczenia czy pogody, układa w kategorie, dzieli na rzeczy dla poszczególnych członków rodziny.

Bardzo istotnym elementem każdej podróży jest pogoda. Bez względu na to, czy w górach, czy nad morzem, czy za granicą, czy w Polsce, każdy marzy o słonecznych wakacjach. Polecaną przez internautów aplikacją do sprawdzania pogody jest AccuWeather. Co ciekawe - aplikacja podaje również informacje nietypowe, np. o tym jak duże jest ryzyko... skręcania włosów czy przeziębienia

w danym momencie.

W czasie podróży warto zadbać o maksymalnie komfortowe warunki jazdy. Dużym udogodnieniem są aplikacje nawigujące kierowców – szczególnie polecane i najczęściej używane przez właścicieli smartfonów są Google Maps oraz NaviExpert. Natomiast dla dzieci, które zazwyczaj bardzo nudzą się w podróży warto przygotować gry i aplikacje rozrywkowe. Tutaj zdecydowanie jest w czym wybierać. Gry to wg badań najpopularniejsza kategoria aplikacji na urządzenia mobilne.

Po dotarciu do miejsca docelowego podróży, warto sięgnąć po przewodnik. Internauci mocno rekomendują popularne przewodniki po świecie Lonely Planet, które teraz dostępne są także na smartfony i tablety. Podczas podróżowania zagranicą warto mieć pod ręką również translator. Tutaj ponownie możemy cieszyć się dużymi możliwościami wyboru – przed wyjazdem warto jednak przetestować kilka narzędzi i wybrać to, które odpowiada nam najbardziej.

Natomiast dla tych, którzy w wakacje nie planują przekraczać granic kraju polecamy przewodnik PolskaNiezwykla.pl oraz aplikację Jakdojadę.pl, która pozwala nam planować podróż komunikacją miejską w 16 największych miastach w Polsce.

W czasie wakacji dużą rolę odgrywają także social media. Dlatego we wszystkich miejscach odwiedzonych w czasie wakacji można teraz zameldować się za pomocą aplikacji. Zdecydowanie najbardziej popularny jest Foursquare. Ta aplikacja nie ma za zadanie ułatwić podróży. Jej głównym zadaniem jest poinformowanie znajomych użytkownika, gdzie w chwili obecnej się znajduje – mówi Dominika Chłopicka Social Media Manager GRUPA 365 NET.

Producenci aplikacji przygotowali również mnóstwo rozwiązań dotyczących bardzo konkretnych form spędzania wolnego czasu. Windhunter dla żeglarzy i windsurferów, Trial.pl dla lubiących górskie wędrówki czy Sports Tracker dla rowerzystów i biegaczy. Natomiast dla amatorów grillowania przygotowano aplikację Grill-it!, która udostępnia różnorodne przepisy na potrawy z grilla. Co ciekawe, na standardowym wyposażeniu większości nowoczesnych smartfonów znajduje się również wirtualny kompas. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.