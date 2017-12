Wydarzenia

2013-07-25 23:16:00

< wróć do listy

Bank Pekao rozwija funkcjonalność aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych. Wraz z nową wersją mogą oni korzystać z usługi „rozszerzonej rzeczywistości”, czytelnych kalkulatorów kredytowych i depozytowych, a także funkcji płacenia przy użyciu QR kodów. Z bankowości mobilnej Pekao korzysta już 280 tys. klientów.

Aplikacja mobilna Banku Pekao, dostępna od grudnia 2011 r., została wzbogacona o kilka funkcji o bardzo praktycznym zastosowaniu na co dzień. Pierwsza z nich to „rozszerzona rzeczywistość”. Użytkownik aplikacji posiadający urządzenie mobilne z systemem Android, iOS albo Windows Phone może w łatwy sposób zlokalizować oddział Banku, bankomat, punkt rabatowy poprzez wykorzystanie kamery urządzenia. Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie punktu z własnej perspektywy i zaprezentowanie go na obrazie z kamery.

Aplikacja mobilna Pekao została także wyposażona w funkcję obsługi kodów QR. Pozwala ona na szybką i wygodną realizację przelewu poprzez skanowanie kodu QR z faktury w celu otrzymania gotowego formularza przelewu z podstawioną kwotą i danymi odbiorcy.

Dodatkowo Bank wprowadził kalkulatory kredytów i lokat (dotyczy systemów iOS, Android i Windows Phone), z których można skorzystać przed lub po zalogowaniu. Dzięki kalkulatorom w prosty sposób można wybrać okres kredytowania, kwotę oraz zobaczyć, ile będzie wynosiła miesięczna rata.

Kolejną nową funkcją w aplikacji jest jej integracja z kalendarzem, która umożliwia przekazywanie do kalendarza zdarzeń takich jak przelewy z datą przyszłą, zakończenie lokaty, spłata raty kredytu, czy płatność eFaktury. Użytkownik może dodać przypomnienie, ustawić powtarzanie dla konkretnego zadania, dodać kwotę lub nazwę produktu. Funkcja dostępna jest dla telefonów z systemem iOS i Android.

- Aplikacja mobilna Pekao24, którą oddajemy teraz klientom Banku Pekao, wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie. Rozszerzona rzeczywistość czy fotoprzelewy mają przede wszystkim bardzo praktyczne zastosowanie i jestem przekonany, że szybko zyskają uznanie klientów. Konsekwentnie rozwijamy usługi mobilne Pekao, wierząc że bankowość mobilna w perspektywie najbliższych kilku lat ma szansę stać się istotnym kanałem dostępu do oferty bankowej – mówi Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao.

Aplikacja mobilna Banku Pekao to zwycięzca wielu rankingów na najlepsze tego typu rozwiązanie. W lipcu 2013 r. zwyciężyła w zestawieniu serwisu mobiRank. Wcześniej aplikacja była laureatem m.in. Mobile Trends Awards 2011, konkursu Teraz Polska, zajęła pierwsze miejsce w „Raporcie użyteczności mobilnych aplikacji bankowych” organizowanym przez firmę Janmedia Interactive oraz 2. miejsce w kategorii bankowość mobilna w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.