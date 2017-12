Wydarzenia

2013-10-26 23:17:00

Nowa powieść Andrzeja Sapkowskiego „Wiedźmin. Sezon Burz” już za kilka dni znajdzie się w rękach pierwszych czytelników! W oczekiwaniu na książkę każdy może pobrać z serwisu Allegro pierwszy rozdział i poczuć przedsmak jednej z najbardziej zaskakujących książkowych premier tego roku.

- To pierwsza taka niestandardowa akcja na Allegro, przygotowana wspólnie z wydawnictwem superNOWA, która z pewnością ucieszy miłośników polskiej fantastyki i twórczości Andrzeja Sapkowskiego - mówi Jacek Weichert z Allegro.pl i Wojciech Płotek z wydawnictwa superNOWA. Tym bardziej cieszę się, że udało się utrzymać do ostatniej chwili istnienie „Sezonu burz” w tajemnicy, a użytkownicy przeczytają go jako pierwsi – dodaje Weichert.

Opis książki

Oto nowy Sapkowski i nowy wiedźmin. Mistrz polskiej fantastyki znowu zaskakuje. „Sezon burz” nie opowiada bowiem o młodzieńczych latach białowłosego zabójcy potworów ani też o jego losach po śmierci/nieśmierci kończącej ostatni tom sagi. Nie jest to prequel ani sequel, ale rzecz zupełnie osobna. Pojawiają się w niej osoby doskonale czytelnikom znane, jak wierny druh Geralta, bard i poeta, Jaskier, oraz jego ukochana, zwodnicza czarodziejka Yennefer, ale też na scenę wkraczają – dosłownie i w przenośni – postacie z zupełnie innych bajek. Ludzie, nieludzie i magiczną sztuką wyhodowane bestie. Powieść zaczyna się wedle reguł Hitchcocka: od trzęsienia ziemi, a potem napięcie narasta. Wiedźmin stacza morderczą walkę z drapieżnikiem, który żyje tylko po to, żeby zabijać, wdaje się w bójkę z rosłymi, niezbyt sympatycznymi strażniczkami miejskimi, staje przed sądem, traci swe słynne miecze i przeżywa burzliwy romans z koleżanką po fachu Yennefer, rudowłosą pięknością, zwaną od koloru używanej pomadki Koral. A w tle toczą się królewskie i czarodziejskie intrygi. Pobrzmiewają pioruny i szaleją burze. I tak przez 404 strony porywającej lektury. Jak pisze Sapkowski, historia nie kończy się nigdy…