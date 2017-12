Wydarzenia

2013-07-08 12:21:00

< wróć do listy

Eleganckie, kolorowe lub wzmocnione etui, zestawy samochodowe, słuchawki, stacje dokujące czy pady do gier – to tylko wybrane akcesoria, które sprawią, że Samsung GALAXY S4 zmieni się w to, co tylko zechce jego użytkownik. Dzięki opcjonalnym akcesoriom smarfton może stać się konsolą do gier, prywatnym trenerem, wszechstronną nawigacją samochodową czy unikalnym, spersonalizowanym i niezwykle eleganckim miejskim gadżetem.

Samsung GALAXY S4 jest wyjątkowym urządzeniem, którego możliwości daleko wykraczają poza standardowe funkcje znane z innych modeli. Wśród nowych akcesoriów użytkownicy znajdą szeroką gamę etui, które zapewnią doskonałą ochronę urządzenia nawet podczas bardzo intensywnego użytkowania. Projektanci akcesoriów nie zapomnieli też o osobach, dla których najważniejszy jest unikatowy i oryginalny styl. GALAXY S4 może też stać się idealnym asystentem kierowcy, ponieważ w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami i oprogramowaniem z powodzeniem zastępuje nawigację samochodową.

Ochrona na kilka sposobów

Smartfony funkcjonują często w trudnych warunkach, gdzie zabrudzenia i ryzyko uszkodzenia mechanicznego są powszechne. Aby chronić GALAXY S4 przed brudem i zarysowaniami Samsung przygotował cztery rodzaje akcesoriów. Pierwsze z nich to eleganckie etui z klapką, S View Cover, dostępne w dziesięciu wersjach kolorystycznych (biały, czarny, granatowy, różowy, brązowy, purpurowy, żółty, zielony, jasnoniebieski, pomarańczowy). Nawet przy zamkniętej klapce można odbierać połączenia, sprawdzać godzinę, stan baterii oraz powiadomienia SMS.

Kolejne etui zabezpieczające GALAXY S4, Flip Cover, zachowuje oryginalną formę telefonu i jest zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić podłączenie słuchawek, ładowarki oraz dawać dostęp do stacji dokującej bez potrzeby zdejmowania go za każdym razem.

Pokrowiec Protective Cover+ zabezpiecza telefon przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać na przykład w wyniku uderzenia o ziemię. Pokrowce dostępne są w pięciu wersjach kolorystycznych (niebieski, różowy, zielony, granatowy, biały).

Ostatnie z etui, które znajduje się w bogatej ofercie Samsung spodoba się osobom ceniącym elegancję. Jest wykonane z bardzo miękkiej w dotyku skóry, a klasyczny design z pewnością przypadnie użytkownikom do gustu.