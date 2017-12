Wydarzenia

2014-03-12 10:17:00

7500 zł brutto to średnie wynagrodzenie absolwentów informatyki, którzy w 2013 roku osiągnęli największe zarobki ze wszystkich absolwentów kierunków technicznych w Polsce. Informatyka była również najpopularniejszym kierunkiem studiów wybieranym przez zeszłorocznych maturzystów - chciało ją studiować ponad 30 tysięcy osób. Bogatą ofertę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii mają także szczecińskie uczelnie. Zaprezentują ją młodzieży podczas spotkania „Wiosna nowych technologii” organizowanego przez Technopark Pomerania. Absolwenci kierunków technicznych zarabiają zdecydowanie więcej niż humaniści – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak w 2013 roku. Wśród kierunków ścisłych prym wiedzie informatyka – jej absolwenci zarabiali o ponad 2 tys. zł więcej niż osoby z dyplomem innych nauk technicznych. Jeszcze więcej zarobili informatycy posługujący się bardzo dobrze językiem angielskim – ich średnie wynagrodzenie wynosiło 9 tysięcy zł. Z kolei średnie zarobki humanistów wyniosły w zeszłym roku 4 tys. zł, a co czwarty absolwent kierunków humanistycznych zarabiał poniżej 3 tys. zł. Najniższe płace otrzymywali absolwenci nauk pedagogicznych - z wyliczeń analityków wynika, że pedagodzy, by zarobić tyle, co absolwenci kierunków technicznych w ciągu 8 godzin, musieliby pracować przez 15 godzin.

Nic dziwnego zatem, że w ostatnich latach informatyka bije rekordy popularności wśród polskich kierunków studiów – z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w 2013 roku ten kierunek wybrało ponad 30 tysięcy maturzystów. „Coraz większa popularność studiów informatycznych jest efektem stale rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w branży IT. Według analityków do końca 2015 roku w Europie powstanie dla nich aż 700 tysięcy nowych miejsc pracy” – wskazuje Jolanta Balicka z Technoparku Pomerania – „Pracowników brakuje również na szczecińskim rynku, dlatego podejmujemy działania zachęcające młodzież w regionie do studiowania informatyki i wiązania z nią życia zawodowego”.

Źródło Technopark Pomerania