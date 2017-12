Wydarzenia

2013-08-15 10:48:00

Wyciek poufnych danych – zarówno przypadkowy, jak i celowy – może mieć poważne

konsekwencje dla firmy, a w najgorszym przypadku doprowadzić nawet do jej upadku.

Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję IDC w grudniu 2012 r. pokazują, że

wiele firm dostrzega wagę problemu - 41% firm jest poważnie zaniepokojonych

możliwością wycieku danych, a za główny cel stawia sobie zapobieganie takim

incydentom. Według IDC, szyfrowanie – jedno z najbardziej skutecznych

i niezawodnych narzędzi do ochrony danych – staje się coraz popularniejsze. Eksperci

z Kaspersky Lab radzą, jak firmy mogą zmierzyć się z problemem wycieku informacji.

Cztery powody stosowania technologii szyfrowania

Mówiąc ogólnie, technologie szyfrowania można podzielić na dwa obozy – szyfrowanie na

poziomie pliku i foldera (FLE) oraz szyfrowanie całego dysku (FDE). Za pomocą FLE

chronione są określone pliki i foldery, dlatego technologia ta jest odpowiedniejsza do

szyfrowania niewielkich ilości poufnych danych. Z kolei FDE szyfruje cały dysk twardy

i idealnie nadaje się do ochrony np. laptopów firmowych na wypadek ich utraty lub kradzieży.

Ponieważ FLE i FDE rozwiązują różne problemy, większość organizacji woli stosować obie

technologie.

Według specjalistów z IDC, można wyróżnić cztery główne powody stosowania technologii

szyfrowania:

• ograniczenie dostępu do poufnych informacji oraz ochrona przed nieautoryzowanym

dostępem;

• ochrona poufnych plików przed szkodliwym oprogramowaniem i innymi coraz bardziej

rozpowszechnionymi cyberzagrożeniami;

• pomoc w zabezpieczeniu danych przed atakami, za pomocą których cyberprzestępcy

mogą skutecznie przeniknąć do sieci korporacyjnej – ataki na infrastrukturę firmową

oraz próby kradzieży danych stają się coraz bardziej wyrafinowane;

• uzupełnienie procesu zarządzania ryzykiem w firmie - ochrona danych odgrywa tu

coraz ważniejszą rolę jako kluczowy element.

Obecnie wydatki związane z szyfrowaniem nie stanowią priorytetu w większości budżetów

działów IT. Jednak analitycy z IDC są pewni, że wkrótce szyfrowanie stanie się jedną

z najbardziej pożądanych technologii.

Według IDC, popyt na szyfrowanie stacji roboczych zwiększy się o ponad 50% w ciągu

kolejnych kilku lat – z 556 milionów dolarów w 2012 roku do 866 milionów w 2016 roku.

W 2013 roku koszty ochrony danych po raz pierwszy przekroczą 2 miliardy dolarów, podczas gdy w 2016 roku sięgną ponad 3 miliardów dolarów.