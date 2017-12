Wydarzenia

2013-06-20 08:54:00

< wróć do listy

Co drugie dziecko w wieku 7-9 lat nie wie, co zrobić w przypadku porażenia prądem, a prawie co piąte nie widzi zagrożeń związanych z przebywaniem w pobliżu obiektów energetycznych. Niemal połowa z nich nie wie też jakie są źródła energii odnawialnej oraz że oszczędzanie prądu jest ważne także dla przyrody. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez PBS na zlecenie Grupy ENERGA. Dlatego już od trzech lat w ramach programu „Planeta Energii” ENERGA edukuje jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. W jego tegorocznej edycji wzięło udział 39 tys. dzieci, a dotychczas w projekcie uczestniczyło już prawie 109 tys. najmłodszych z całej Polski.

W przeprowadzonych przez PBS na zlecenie Grupy ENERGA badaniach zapytano uczniów z klas I-III szkół podstawowych m.in. skąd się bierze energia elektryczna, dlaczego powinniśmy ją oszczędzać, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak postępować podczas burzy lub w przypadku porażenia prądem. Wyniki wskazują, że najmłodsi, pomimo iż mają podstawową wiedzę na temat energii elektrycznej, nie znają zasad związanych z jej bezpiecznym użytkowaniem oraz nie łączą oszczędzania energii z ochroną środowiska.

Grupa ENERGA już od trzech lat realizuje programu edukacyjny „Planeta Energii” skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej w popularnonaukowej formie. Właśnie dobiegła końca trzecia edycja programu, w której uczestniczyło ponad 39 tys. dzieci z całej Polski.

Niemal 15 tys. uczniów odbyło lekcje dotyczące energii elektrycznej!

W ramach tegorocznej edycji programu „Planeta Energii” nauczyciele w oparciu o dostarczone przez organizatora materiały dydaktyczne przeprowadzali lekcji dotyczące energii elektrycznej. Podczas zajęć najmłodsi dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu obiektów energetycznych, podczas burzy oraz jak korzystać z prądu racjonalnie, chroniąc przy tym środowisko naturalne. Przygotowanie przez nauczycieli i uczniów sprawozdania z realizacji lekcji, były warunkiem uczestnictwa w konkursie „Planeta Energii” oraz współzawodnictwa o nagrodę główną – wizytę mobilnego centrum nauki. W przeprowadzonych w szkołach zajęciach edukacyjnych związanych z energią elektryczną uczestniczyło łącznie prawie 15 tys. dzieci.

– W tym roku sprawdziliśmy poziom wiedzy dzieci, które uczestniczyły w naszym programie oraz tych, które nigdy nie miały z nim kontaktu. Jak pokazują badania, większość uczniów uczestniczących w projekcie „Planeta Energii” potrafi rozpoznać zagrożenia związane z energią elektryczną oraz wie, dlaczego należy ją oszczędzać – mówi Marta Dankowska, koordynator projektu z Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA. – Dlatego cieszymy się, że tak wielu nauczycieli i uczniów przystąpiło do naszego konkursu. Prąd, choć bardzo pożyteczny, bywa niebezpieczny, dlatego mamy nadzieję, że zdobyta dzięki „Planecie Energii” wiedza pozostanie w pamięci najmłodszych przez wiele lat.

Według Grażyny Sujewicz, wychowawcy jednej ze zwycięskich klas – III D ze SP nr 1 w Turku – „Planeta Energii” to świetnie przygotowany program edukacyjny skierowany do najmłodszych. – Każdy nauczyciel przystępując do konkursu otrzymuje specjalny zeszyt dydaktyczny „ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego”. To doskonała pomoc w przygotowaniu lekcji. Dzięki scenariuszom zajęć i wielu pomocom naukowym, pedagog ma szansę na przeprowadzenie niestandardowych lekcji, a uczniowie w przystępny i ciekawy sposób uczą się czym jest prąd oraz jak bezpiecznie i racjonalnie należy z niego korzystać.

Aby zawalczyć o nagrodę główną w postaci dwudniowej wizyty mobilnego centrum naukowego, należało wykonać także działania dodatkowe. Tutaj liczyło się nieszablonowe podejście nauczycieli do nauki oraz ciekawa realizacja autorskich pomysłów. Organizowano warsztaty ekologiczne, happeningi dotyczące oszczędzania prądu, spotkania z elektrykami, wizyty w muzeach, zbiórki elektrośmieci, konkursy plastyczne czy przedstawienia teatralne.

Spośród nadesłanych przez nauczycieli sprawozdań jury wyłoniło dziesięciu laureatów konkursu. Dodatkowo przyznano jedną nagrodę specjalną oraz pięćdziesiąt wyróżnień.

żródło Grupa ENERGA