Wydarzenia

2013-08-02 09:56:00

W listopadzie 2012 roku Kaspersky Lab, wraz ze specjalistami ds. badań rynku z B2B International, przeprowadził badanie wśród ponad 5 000 starszych menadżerów IT z różnych firm na całym świecie. Wyniki pokazują, że większość firm nie poświęca wystarczającej uwagi kwestii zabezpieczenia korporacyjnych urządzeń mobilnych oraz przechowywanych na nich danych. W szczególności 34% respondentów przyznało, że ich firma nie wykorzystuje rozwiązań do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).



Mobilne zagrożenia znacząco ewoluowały w ciągu ostatnich lat. Ponieważ coraz więcej urządzeń z Androidem posiada dostęp do internetu, nastąpił gwałtowny wzrost ilości szkodliwego oprogramowania atakującego system operacyjny firmy Google. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszy się model pracy zezwalający na przynoszenie prywatnych urządzeń (ang. Bring Your Own Device - BYOD) i coraz więcej pracowników aktywnie wykorzystuje własny sprzęt w celach związanych z pracą, np. do dostępu do firmowej poczty. Jeżeli firma nie reguluje wykorzystywania prywatnych smartfonów i tabletów mających dostęp do korporacyjnej infrastruktury IT, poufne informacje zaczną wyciekać z systemu - jest to tylko kwestia czasu. Wyciek może zostać spowodowany infekcją szkodliwego oprogramowania lub zgubieniem urządzenia przez pracownika; w obu przypadkach rezultat jest taki sam – dane zostają utracone lub wpadają w niepowołane ręce.

Rozwiązaniu problemów związanych z prywatnymi i korporacyjnymi urządzeniami mobilnymi służą wyspecjalizowane rozwiązania MDM wykorzystywane przez 28% przebadanych firm. Kolejne 29% firm częściowo wdrożyło rozwiązania MDM. Niestety, częściowe wdrożenie nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim urządzeniom mobilnym oraz przechowywanym na nich danym.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla strategii BYOD Kaspersky Lab opracował rozwiązanie Kaspersky Mobile Device Management – narzędzie wchodzące w skład wszechstronnej biznesowej platformy bezpieczeństwa Kaspersky Endpoint Security for Business. Kaspersky MDM zabezpiecza zarówno biznesowe, jak i prywatne smartfony oraz tablety, wraz ze wszystkimi przechowywanymi na nich danymi korporacyjnymi. Jedna konsola do scentralizowanego zarządzania bezpieczeństwem dostarcza szczegółowe informacje administratorowi systemu na temat aktywności wszystkich urządzeń mobilnych podłączonych do sieci korporacyjnej. Narzędzie to pozwala również administratorowi zdalnie skonfigurować grupy urządzeń mobilnych lub indywidualne urządzenia – bez ruszania się z miejsca.