Z nową kartą zatrzymuje się na tegorocznym Przystanku Woodstock

2013-07-09 16:29:00

< wróć do listy

Serwis Blip.pl z dniem 31 sierpnia zostanie zamknięty. Już teraz część funkcji została wyłączona, a właściciele zachęcają użytkowników do przenoszenia swoich kont do portalu wykop.pl. Jak to wydarzenie wpłynie na przyszłość blogosfery w Polsce, jaka jest przyszłość mikroblogów?

Blip.pl to połączenie mikrobloga z komunikowaniem w kręgu znajomych. Nazwa serwisu to skrót od słów Bardzo Lubię Informować Przyjaciół. Blip.pl pozwala na równoczesne prowadzenie mikrobloga, rozmów na czacie oraz na nawiązywanie nowych znajomości. Użytkownicy za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego mogą dzielić się krótkimi informacjami (do 160 znaków), a także wysyłać zdjęcia oraz pliki audio i wideo.

Blip.pl zaczynał w 2007 roku bardzo obiecująco, jako polska alternatywa dla Twittera. W 2009 roku liczba wiadomości wysłanych w ramach serwisu przekroczyła 10 milionów, a rok później zarejestrowanych w nim było już ponad 80 tysięcy osób, w tym wielu polityków i znanych osobistości ze świata mediów. Nic więc dziwnego, że dość szybko został wykupiony przez firmę GG Network.

Choć w Polsce portale społecznościowe cieszą się wciąż rosnącą popularnością (Facebook ma ponad 14,5 miliona użytkowników, a NK.pl – ponad 8 milionów), to sytuacja mikroblogów jest dość specyficzna. Serwisowi Blip.pl bardzo trudno jest pokonać konkurencję w postaci międzynarodowego Twittera, z którego w Polsce korzysta ponad 2 miliony użytkowników - i na pewno nie jest to możliwe bez dużych nakładów promocyjnych – mówi Anna Kukawska, PR & Event Manager Grupy 365 NET.

Aktualnie można jeszcze umieszczać wpisy z poziomu strony Blip.pl, jednak wyłączono już możliwość zakładania kont i umieszczania postów poprzez zewnętrzne źródła. Wpis na stronie głównej serwisu zachęca internautów do przenoszenia zawartości kont, zachowaniem historii dotychczasowych wpisów i nazwy użytkownika, do serwisu Wykop.pl, który jest własnością Grupy Allegro, współpracującej z GG Network.

Jak potwierdził rzecznik prasowy GG Network – Jarosław Rybus, firma chce skupić swoje działania na rozwoju swojej kluczowej usługi, czyli GG. Komunikator ten był kiedyś niekwestionowanym liderem na rynku, a dziś, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Megapanel, zajmuje dopiero 12. miejsce wśród wydawców internetowych w Polsce.