Ciekawostki

2013-06-05 19:48:00

< wróć do listy

Firma 3M Poland uruchomiła nowy serwis internetowy poświęcony rozwiązaniom z obszaru filtracji i separacji, dedykowanych branży przemysłowej, gastronomicznej oraz indywidualnym użytkownikom. Na stronie będzie można znaleźć aktualne informacje o nowościach technologicznych z zakresu filtracji wody, płynów, cieczy i powietrza oraz przykłady ich zastosowań.

Firma 3M jest czołowym producentem innowacyjnych systemów filtracyjnych, stosowanych w produkcji przemysłowej, farmacji i biotechnologii, w produkcji napojów i żywności, a także oczyszczaniu i polepszaniu jakości wody oraz powierza. 3M Purification Inc. bazuje na najnowszych technologiach, wykorzystując membrany, filtry wgłębne, filtry plisowane, filtry z możliwością płukania oraz filtry samoczyszczące, a także obudowy filtracyjne oraz specjalne systemy filtracyjne. W uruchomionym właśnie serwisie www.3m.pl/filtracja znajdzie się nie tylko przegląd aktualnie oferowanych filtrów i obudów, ale również informacje nt. innowacji i nowości branżowych, a także opisy ich najczęstszych zastosowań.

Serwis jest wyjątkowo intuicyjny - podzielony tematycznie na obszary zastosowań, znacznie ułatwia szybkie wyszukanie niezbędnych informacji. Na stronie zamieszczono również praktyczny formularz kontaktowy, dzięki któremu można szybko uzyskać szczegółowe wiadomości nt. wybranych produktów.

Dział systemów filtracji 3M Purification Inc. został utworzony w roku 2005, po przyłączeniu do 3M Co. firmy CUNO, międzynarodowego producenta i dostawcy szerokiej gamy produktów filtrujących i systemów do separacji, klaryfikacji i oczyszczania płynów. Połączenie wieloletniego doświadczenia firmy CUNO z innowacyjnym podejściem 3M zaowocowało nowymi rozwiązaniami, które dziś stosowane są na całym świecie. Żródło 3m