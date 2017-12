Ciekawostki

2013-06-25 19:36:00

Poczta Polska zwiększa dostępność do usług pocztowych dla osób niepełnosprawnych. W placówce pocztowej przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie osoby głuchonieme mogą już porozumiewać się z asystentem za pomocą systemu tłumacza języka migowego on-line.

Jedno ze stanowisk w placówce pocztowej przy placu Trzech Krzyży wyposażone jest w tzw. wideofon, za pomocą którego w każdej chwili można połączyć się z tłumaczem języka migowego. Pracownik placówki porozumiewa się z nim korzystając z telefonu. Klient – osoba głuchoniema – z tłumaczem widzą się na ekranie.

Wideofon z tłumaczem

- Moi podopieczni przetestowali system języka migowego on-line na poczcie przy Placu Trzech Krzyży. To rozwiązanie eliminuje w dużym stopniu dyskomfort związany z byciem osobą niepełnosprawną podczas załatwiania spraw na poczcie – mówi Iwona Stawińska, kierownik internatu dla dzieci i młodzieży niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.

Rozwiązanie ma szansę na szersze zastosowanie w wytypowanych placówkach pocztowych kraju. Projekt jest w fazie pilotażu.

- Chcielibyśmy rozszerzyć zastosowanie wideofonu w placówkach znajdujących się w pobliżu miejsc skupiających osoby głuchonieme. To jedno z działań zmierzających do poprawy dostępności usług Poczty dla osób niepełnosprawnych – mówi Elżbieta Staroń, dyrektor Biura Zarządzania Siecią Klienta Indywidualnego Poczty Polskiej.

Poczta w uzdrowisku

Poczta Polska chce dołączyć do czołówki firm społecznie odpowiedzialnych. Oznacza to m.in. ciągle zwiększanie dostępności produktów i usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

Przykładem jest ostatnio otwarta w Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą placówka pocztowa nowego modelu z certyfikatem „Obiekt bez barier”. Placówka jest dostosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnością i obsługiwana przez osoby niepełnosprawne. Dla klientów – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano szereg udogodnień, m. in. miejsce do obsługi na odpowiedniej wysokości. Również pracownicy – osoby niepełnosprawne nie napotkają w czasie pracy na żadne bariery. Wszystkie meble, urządzania sanitarne, regulatory, włączniki, przestrzenie manewrowe na zapleczu są usytuowane tak by można było z nich wygodnie korzystać.

Listonosze pomagają osobom z niepełnosprawnością

Obecnie placówki pocztowe są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa pocztowego. Udogodnieniem oferowanym przez Pocztę dla osób niepełnosprawnych jest możliwość korzystania z powszechnych usług pocztowych za pośrednictwem listonoszy. Osoby niepełnosprawne poprzez pracownika poczty i bez wychodzenia z domu mogą przekazać przesyłkę do nadania oraz wpłaty na rachunki bankowe.

W ofercie Poczty Polskiej są także dwa produkty dedykowane wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Jednym z nich jest przesyłka do odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe, drugim tzw. cekogram, czyli druki nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami cekograficznymi.

żródło Poczta Polska S.A.