Ciekawostki

2013-06-15 19:51:00

Od początku bieżącego kwartału Samsung dostarcza nowy nośnik SSD największym producentom komputerów przenośnych. Model XP941 dostępny jest w wersjach SSD 512, 256 i 128GB. Najnowsza propozycja Samsung umożliwia jednoczesną poprawę osiągów i zwiększenie pojemności nośników pamięci SSD, tworząc tym samym nowe standardy na światowym rynku nośników pamięci.

Nowy Samsung XP941 oferuje zdecydowanie wyższe prędkości niż nośniki na interfejsie SATA 6Gb/s. Prędkości odczytu sekwencyjnego na poziomie 1400 MB/s to najlepszy wynik dostępny dla interfejsu PCIe 2.0. Dzięki niemu dysk odczytuje 500GB danych (czyli 100 filmów w rozdzielczości HD, po 5GB każdy) w zaledwie 6 minut lub 10 filmów HD (po 5GB) w 36 sekund. To ok. 7-krotnie szybciej niż dysk twardy HDD (który na wykonanie tego samego zadania potrzebowałby ponad 40 minut) i ponad 2,5-krotnie szybciej niż najszybszy dysk SATA SSD.

Za sprawą modelu Samsung XP941 staliśmy się pierwszą firmą oferującą globalnym producentom komputerów najbardziej wydajny nośnik SSD PCIe – powiedział Young-Hyun Jun, wiceprezes Samsung Electronics ds. sprzedaży i marketingu nośników pamięci. Samsung będzie systematycznie produkować najbardziej zaawansowane rozwiązania SSD PCIe o najwyższej gęstości zapisu i najlepszych parametrach, zapewniając światowym firmom z branży IT stałe wsparcie, a użytkownikom – niezawodny sprzęt komputerowy.

Produkowany w nowym formacie M.2 (80mm x 22mm) XP941 waży ok. 6g, czyli 9-krotnie mniej niż 2,5-calowy SATA SSD (54g). Ponadto, przy swoich gabarytach XP941 zajmuje 7-krotnie mniej miejsca niż 2,5-calowy SSD, pozostawiając więcej miejsca na akumulator notebooka, a przez to zwiększając mobilność i wygodę użytkownika.

Samsung planuje stale zwiększać produkcję wysokowydajnych pamięci NAND flash klasy 10nm, co pozwoli firmie zachować pozycję lidera na rynku nośników SSD PCIe przeznaczonych do ultracienkich komputerów i notebooków PC. Samsung zamierza też w niedalekiej przyszłości zaprezentować nośniki SSD ze sterownikami NVMe, aby dodatkowo zwiększyć przewagę konkurencyjną i wysunąć się na prowadzenie w branży nośników oferujących wysoką gęstość zapisu danych.

Żródło Samsung Electronics Co., Ltd.