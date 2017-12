Ciekawostki

2013-08-15 11:37:00

Wyposażony w system operacyjny Windows 8, Samsung ATIV Tab 3 to niezwykle cienki i lekki kompan każdego podróżnika. 10,1-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli oraz kompatybilny z pakietem Microsoft Office rysik S Pen, zapewniają komfort użytkowania. Za wysoką wydajność tabletu odpowiada dwurdzeniowy procesor mobilny Intel Atom Z2760.

Mający zaledwie 8,2 mm grubości i ważący niewiele ponad 550 gramów tablet Samsung ATIV Tab 3 jest dostępny z systemem operacyjnym Windows 8 oraz pakietem biurowym Microsoft Office 2013, który zapewni wszystkie najważniejsze i najbardziej popularne programy, jak m.in.: Word, Excel, PowerPoint i OneNote. ATIV Tab 3 to także 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz aż 64 GB pamięci Flash. Przestrzeń tę można rozszerzyć, wykorzystując czytnik kart micro SD. Całość uzupełniają porty micro USB 2.0 i micro HDMI.

Oprogramowanie i sam ekran ATIV Tab 3 zostały wzbogacone o rysik S Pen i powiązanego z nim pakietu aplikacji S Note. Jest on doskonale znany wszystkim właścicielom urządzeń z serii GALAXY Note. Wykrywający poziom nacisku rysik pozwala na precyzyjne pisanie, rysowanie, szkicowanie, tworzenie wykresów, edycję dokumentów oraz obsługę interfejsu systemu operacyjnego.

ATIV Tab 3 oferuje też dodatkowe aplikacje i rozwiązania. Bitcasa, czyli bardzo popularna aktualnie chmura konsumencka, oferuje aż 10 GB darmowej przestrzeni do wykorzystania. Jest to możliwe dzięki preinstalowanej aplikacji Bitcasa, widocznej w systemie jako dysk twardy "Bitcasa". Dzięki temu każdy użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowej przestrzeni dyskowej – z urządzeń z systemem Windows/Android.

Do przechowywania multimediów w chmurze służy też Samsung HomeSync. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, zgromadzi i przechowa dla nas zbiory zdjęć i filmów o wielkości do 1TB. HomeSync umożliwia też uruchomienie gier oraz wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych na dużym ekranie telewizora, bezpośrednio z dysku.

Samsung ATIV Tab 3 z dwoma głośnikami o mocy 0,64 W może pracować na baterii do 10 godzin bez potrzeby podłączania zewnętrznego ładowania.