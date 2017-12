Ciekawostki

2013-06-25 16:07:00

Firma Sharp poinformowała o wprowadzeniu na rynek ​​gigantycznego, 90-calowego telewizora Sharp AQUOS LED LC-90LE757. Ten największy na świecie telewizor trafił właśnie do sklepów w całej Europie. Sharp AQUOS 3D LED TV o wysokości ponad 1,2 m i przekątnej wynoszącej niemal 2 metry i 30 centymetrów to spełnienie marzeń tych, którzy we własnym domu pragną poczuć się niczym w kinie. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji paneli 3D X-Gen, stworzonych i wyprodukowanych przez firmę Sharp.

Model Sharp AQUOS 3D LED LC-90LE757 jest największym telewizorem LED na świecie dostępnym w seryjnej produkcji, a przy tym jest stosunkowo lekki, smukły i pasuje do najróżniejszych rodzajów wnętrz. Warto zaznaczyć, że aby komfortowo korzystać z telewizora i w sposób optymalny podziwiać niezrównaną jakość kolorów i detali, należy oglądać telewizję z odległości około 3,5 metra.

LC-90LE757 to telewizor Full HD o pełnym podświetleniu LED. Zastosowano w nim panel X-Gen UV2A 3D, procesor Clear Picture oraz technologię Active Motion 200.

Sharp LC-L90LE757 umożliwia dostęp do internetu za pomocą otwartej przeglądarki AQUOS NET+. Pozwala ona na surfowanie w sieci, łatwą integrację z urządzeniami mobilnymi oraz dostęp do usług VOD i Skype. Jest również wyposażony w nową aplikację firmy Sharp - AQUOS Remote Lite dla systemów iOS i Android, która zamienia smartfon w pilot wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje, a także umożliwiającą proste i intuicyjne przeglądanie internetu. Telewizor ma wbudowany potrójny tuner HD (DVB-T/DVB-C/DVB-S2) oraz odtwarzacz multimedialny, który umożliwia odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki z pamięci USB lub bezpośrednio z sieci domowej.

Waży zaledwie 64 kg (bez podstawy) i ma mniej niż 12 cm głębokości w najgrubszym miejscu, dzięki czemu można go łatwo zamontować na ścianie. Technologia bezpośredniego podświetlenia LED sprawia, że ​​ten ogromny telewizor jest zarazem energooszczędny: to klasa A++ pod względem wydajności energetycznej.

90-calowy AQUOS poprzez Wallpaper Mode daje możliwość wyświetlania na ekranie telewizora obrazów – tapet. Tym samym wyłączony telewizor nie jest jedynie czarną plamą na ścianie, a ekranem, na którym możemy umieścić dowolny obraz – grafikę, fotografię, ulubioną reprodukcję dzieła sztuki. Jednocześnie nie jest to klasyczny “pokaz slajdów”. Obraz ma bowiem niemal taką samą jasność i wygląd jak oryginalne obrazy malowane na płótnie. W trybie Wallpaper odbiornik zużywa jedynie ok. 30-40W – czyli tyle, co mała żarówka. Jasność obrazu to zaledwie 30cd.